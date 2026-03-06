Белоруска Анастасия Сманцер пробилась в финал Кубка мира по спортивной гимнастике

Анастасия Сманцер пробилась в финал вольных упражнений на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска вошла в восьмерку сильнейших с 6-м результатом.

От судей спортсменка получила 12,2 балла. Таким образом, она продолжит борьбу за награды. Также на пьедестал в аналогичной дисциплине будет претендовать Егор Шарамков. Он завершил квалификацию вторым, лишь немного уступив представителю Казахстана Миладу Карими. На брусьях увидим в действии Софию Штыхецкую и Ульяну Кузьменкову. Соревновательные дни – суббота и воскресенье.