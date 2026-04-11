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Егор Шарамков выиграл общий зачет Кубка мира по спортивной гимнастике

11 апреля 2026 19:01
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Егор Шарамков стал победителем общего зачета Кубка мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Это стало возможным по итогам финального этапа в Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на то, что в Осиеке лидер нашей мужской команды остался без наград. Напомним, соотечественник с третьим результатом квалифицировался в решающий раунд, там он остановился на 5 месте, но этого оказалось достаточно для итогового триумфа.

Шарамков занял первую строчку в генеральной классификации, поскольку ранее выиграл золото на этапе в Азербайджане и стал серебряным призером в Германии. Кроме того, белорус завоевал путевку на чемпионат мира. Планетарный форум пройдет в октябре в Нидерландах.

# Гимнастика

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