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Белорусы вышли в финалы на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

05 марта 2026 17:33
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Белорусы успешно начали выступление на втором этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. В соревнованиях принимают участие атлеты из более, чем 30 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день турнира состоялись квалификационные старты. В финалы пробились три наших спортсмена. Егор Шарамков в квалификации вольных упражнений показал второй результат, уступив лишь Миладу Карими из Казахстана. Наши девушки также продолжат борьбу за награды. София Штыхецкая на брусьях стала четвертой, а Ульяна Кузьменкова – седьмой. Квалификация в других дисциплинах продолжится 6 марта, а финалы пройдут 7 и 8 марта.

# Гимнастика

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