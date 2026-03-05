Белорусы вышли в финалы на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

Белорусы успешно начали выступление на втором этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. В соревнованиях принимают участие атлеты из более, чем 30 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день турнира состоялись квалификационные старты. В финалы пробились три наших спортсмена. Егор Шарамков в квалификации вольных упражнений показал второй результат, уступив лишь Миладу Карими из Казахстана. Наши девушки также продолжат борьбу за награды. София Штыхецкая на брусьях стала четвертой, а Ульяна Кузьменкова – седьмой. Квалификация в других дисциплинах продолжится 6 марта, а финалы пройдут 7 и 8 марта.