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Новости по тегу #Фархад Ибрагимов

Рейтинг одобрения Трампа в конфликте с Ираном упал до 38%! Что сулит дальнейшая эскалация конфликта?
07 марта 2026 18:05

Рейтинг одобрения Трампа в конфликте с Ираном упал до 38%! Что сулит дальнейшая эскалация конфликта?

Конфликт в Иране чреват экономическим кризисом мирового масштаба
28 февраля 2026 19:23

Конфликт в Иране чреват экономическим кризисом мирового масштаба

Трамп понимает, что Китай перетягивает все лавры – Фархад Ибрагимов про опасения США
15 июня 2025 19:27

Трамп понимает, что Китай перетягивает все лавры – Фархад Ибрагимов про опасения США

Следует ли ожидать завершения перехода к многополярной системе в ближайшие пять лет? Мнения
15 июня 2025 19:11

Следует ли ожидать завершения перехода к многополярной системе в ближайшие пять лет? Мнения

К чему приведёт торгово-экономическая война США против Китая? Анонс «САСС уполномочен заявить»
14 июня 2025 14:50

К чему приведёт торгово-экономическая война США против Китая? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Политолог: Ближний Восток видит в Лукашенко того самого партнёра, с которым приятно иметь дело
22 декабря 2024 07:59

Политолог: Ближний Восток видит в Лукашенко того самого партнёра, с которым приятно иметь дело

Фархад Ибрагимов: наиболее оптимальная площадка для переговоров Израиля и Палестины – Россия
29 сентября 2024 19:15

Фархад Ибрагимов: наиболее оптимальная площадка для переговоров Израиля и Палестины – Россия

Дойдёт ли дело до прямого столкновения Израиля с Ираном? Мнения экспертов
29 сентября 2024 19:11

Дойдёт ли дело до прямого столкновения Израиля с Ираном? Мнения экспертов

Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
28 сентября 2024 15:23

Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

«Каждый будет выжимать по максимуму свои возможности». Эксперт о реакции стран на палестино-израильский конфликт
18 октября 2023 18:22

«Каждый будет выжимать по максимуму свои возможности». Эксперт о реакции стран на палестино-израильский конфликт

«Киевский режим – это их полноценный продукт». Политолог объяснил, почему США не откажутся от Украины
17 октября 2023 17:53

«Киевский режим – это их полноценный продукт». Политолог объяснил, почему США не откажутся от Украины

Фархад Ибрагимов: Нетаньяху не останется у власти в стране, это уже однозначно для всех
17 октября 2023 14:26

Фархад Ибрагимов: Нетаньяху не останется у власти в стране, это уже однозначно для всех