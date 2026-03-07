Новости по тегу #Фархад Ибрагимов

Главным экономическим нервом этого конфликта остается Ормузский пролив. Его блокада обрушила нефтетранзит в 5 раз, подняв цены до 90 долларов за баррель и поставила на прикол 150 танкеров.
Корпус стражей исламской революции объявил о начале новой волны ракетных атак по американским базам на Ближнем Востоке.
«Трамп же прекрасно дает себе отчет в том, что если он сейчас не возьмется всерьез за этот вопрос, то Америка может очень сильно просесть».
Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 15 июня, в 22:00.
В Омане ждут не только наш бизнес, но и наших туристов. Беларусь приветствовала введение облегченного визового режима в отношении наших граждан для поездок в Оман сроком до 14-ти дней.
«Россия исходит из резолюции ООН 1947 года. 90% проблем, которые есть на этой территории у них, просто-напросто бы не было»
«Третья мировая война, которая может начаться на Ближнем Востоке, уже на пороге».
«Третья мировая война, которая может начаться на Ближнем Востоке, уже на пороге».
06 октября 2026 06:37
06 октября 2026 06:29
06 октября 2026 06:22
06 октября 2026 05:55
06 октября 2026 05:41
05 октября 2026 20:24
05 октября 2026 20:20
05 октября 2026 20:07