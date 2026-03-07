Рейтинг одобрения Трампа в конфликте с Ираном упал до 38%! Что сулит дальнейшая эскалация конфликта?

Ближний Восток стремительно погружается в новую фазу крупного военного противостояния. Конфликт между Ираном, США и Израилем уже вышел далеко за пределы локальных ударов и все больше приобретает признаки масштабной региональной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первую неделю обмен ударами охватил сразу несколько стран региона. Под огнем оказались военные базы, инфраструктура и транспортные узлы. Одновременно растет число жертв среди мирного населения, а сотни тысяч людей вынуждены покидать свои дома. На этом фоне резко обостряется и экономическое измерение конфликта. Блокада Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли – уже привела к скачку цен на энергоресурсы и поставила под угрозу стабильность глобальных рынков. Эксперты предупреждают – дальнейшая эскалация может привести к непредсказуемым последствиям. Как развивается противостояние, какие силы втягиваются в конфликт и чем это грозит всему миру – в нашем следующем сюжете.

Завершается первая неделя противостояния Ирана, США и Израиля. Однако, следующая, судя по всему, принесет миру новый, ожесточенный сценарий. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан сегодня, 7 марта, публично извинился перед соседями за удары своих военных, но в Белом доме этот жест поспешили окрестить знаком, цитата, «сокрушительного поражения» Тегерана. Пезешкиан заявил, что страна не будет бить по соседним государствам, если они не атакуют первыми. Он также демонстративно отверг ультиматум США о безоговорочной капитуляции и смене власти в Иране в обмен на экономическую помощь. Дональд Трамп и его министры, в гневе ухватившись за риторику иранского руководства, тут же пообещали нарастить военное давление на Иран. Дональд Трамп пообещал усилить военное давление на Тегеран.

Центральный штаб иранских военных сил заявил, что базы США и Израиля в регионе все еще остаются под прицелом, напомнив, что Ормузский пролив также закрыт для враждебных судов. Слова сразу же подкрепили делом – ударом по танкеру в Персидском заливе, который по данным Ирана, принадлежит США. Одновременно атакам подверглись объекты в Кувейте и Катаре. В ОАЭ во второй раз за день приостановлена работа аэропорта Дубая. Также иранские БПЛА поразили американскую базу «Виктория» под Багдадом.

Тем временем израильская армия продолжает уничтожать иранскую инфраструктуру. Минувшей ночью более 80 истребителей нанесли удары по Тегерану и Исфахану. Под прицел попал в том числе университет, готовящий офицеров КСИР, а также международный аэропорт. Всего за сутки поражено свыше 400 целей на западе Исламской Республики. На этом фоне потери среди мирного населения Ирана с начала операции США и Израиля перешагнули отметку в 1 300 погибших. Война с Ираном уже признана самой непопулярной в истории США. Рейтинг одобрения действий Трампа в этом конфликте упал до 38 %, тогда как 60 % высказываются резко против. Американцев страшат растущие цены на топливо и гибель военнослужащих.

Фархад Ибрагимов, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов, политолог:

Если потопят американский авианосец, на котором дислоцируются десятки, сотни человек, что будет дальше Трамп делать? Проливается кровь американских солдат? Хотят американцы полномасштабные войны с Ираном? Нет, конечно. Они прекрасно помнят свой провал в Ираке, помнят свой провал в Афганистане. Они что, какого-то успеха добились на этих направлениях?