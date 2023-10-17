Прямой эфир

Фархад Ибрагимов: Нетаньяху не останется у власти в стране, это уже однозначно для всех

17 октября 2023 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Но действительно возникает вопрос, почему Израиль не смог предотвратить происходящее. Не знал о готовящемся ударе? Система безопасности оказалась некомпетентна в данном случае?

Фархад Ибрагимов: Нетаньяху не останется у власти в стране, это уже однозначно для всех-1

Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):
Есть вопросы к израильскому руководству, как минимум. Я отсматривал очень многие комментарии, выступления разных израильских аналитиков по этому поводу. Одни считают, что это преступная халатность. Во-вторых, есть мнение такое, что некоторые осознанно проспали этот вопрос. Другие считают, что просто недооценили своего соперника, противника. Слишком считали, что вот, собственно говоря, они всемогущие и всесущи. И ХАМАС просто вмиг все эти мифы разбил и нанес очень серьезную пощечину израильскому руководству, главным образом Биньямину Нетаньяху. То, что Нетаньяху не останется у власти в стране, это уже однозначно для всех. Просто для него сейчас вопрос является приоритетным нанести такой удар, чтобы хотя бы уйти из политической жизни, ну, скажем так, хотя бы гордо, а не как абсолютно проигравшая сторона.

Читайте также:

Фархад Ибрагимов: «Эрдоган рассчитывает на то, что и ХАМАС никуда не денется»

Василец: Эрдоган в палестино-израильском конфликте может сыграть созидательную роль, если не побоится

Сергей Рачков: неразбериха внутриполитическая в Израиле привела к тому, что там не сумели спрогнозировать нападение ХАМАС

# Палестина-Израиль # общество # Надежда Сасс # Фархад Ибрагимов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Барановичах обсудили, как продвигать белорусскую продукцию на внутреннем рынке
17 октября 2023 14:24

В Барановичах обсудили, как продвигать белорусскую продукцию на внутреннем рынке

Глава МИД Венесуэлы: приложим максимум усилий, чтобы вывести отношения с Беларусью на новый уровень
17 октября 2023 13:51

Глава МИД Венесуэлы: приложим максимум усилий, чтобы вывести отношения с Беларусью на новый уровень

Очередные подразделения приступили к выполнению задач в рамках проверки боеготовности ВС Беларуси
17 октября 2023 10:56

Очередные подразделения приступили к выполнению задач в рамках проверки боеготовности ВС Беларуси