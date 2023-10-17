Фархад Ибрагимов: Нетаньяху не останется у власти в стране, это уже однозначно для всех

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Но действительно возникает вопрос, почему Израиль не смог предотвратить происходящее. Не знал о готовящемся ударе? Система безопасности оказалась некомпетентна в данном случае?
Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):
Есть вопросы к израильскому руководству, как минимум. Я отсматривал очень многие комментарии, выступления разных израильских аналитиков по этому поводу. Одни считают, что это преступная халатность. Во-вторых, есть мнение такое, что некоторые осознанно проспали этот вопрос. Другие считают, что просто недооценили своего соперника, противника. Слишком считали, что вот, собственно говоря, они всемогущие и всесущи. И ХАМАС просто вмиг все эти мифы разбил и нанес очень серьезную пощечину израильскому руководству, главным образом Биньямину Нетаньяху. То, что Нетаньяху не останется у власти в стране, это уже однозначно для всех. Просто для него сейчас вопрос является приоритетным нанести такой удар, чтобы хотя бы уйти из политической жизни, ну, скажем так, хотя бы гордо, а не как абсолютно проигравшая сторона.
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