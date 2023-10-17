«Киевский режим – это их полноценный продукт». Политолог объяснил, почему США не откажутся от Украины

Надежда Сасс, СТВ: Несмотря на заявление Ллойда Остина, главы Пентагона, на то, что смогут они помогать и Украине, и Израилю, но, на ваш взгляд, изменится ли ситуация? Потому как достаточно долгое время конфликт в Украине воспринимался как ключевой, к которому приковано внимание абсолютно всех. Естественно, как они себя называют, да, цивилизованный мир поддерживает Украину, другая часть поддерживают Российскую Федерацию. Сегодня настолько много конфликтов, нуждающихся в достаточно скором решении, что подобные действия могут ли подтолкнуть к переговорному процессу Украину и Российскую Федерацию?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):

Нет, пока демократы у власти в США. Ни о каких переговорах и речи быть не может. Это данность. Более того, я скажу, что пока Байден и его вся эта верхушка находятся в Белом доме, украинский аспект не будет отброшен в сторону, какие бы сейчас ни были ужасающие кадры на Ближнем Востоке. По поводу Азиатско-Тихоокеанского региона. Это фиксируется. Возможно, что это состоится. Невзирая на это, от Украины они не отстанут.

Это продукт. Киевский режим – это их полноценный продукт. Они не для того его взращивали, накачивали оружием и деньгами, чтобы просто взять и его отбросить. Мы же помним с вами заявление Байдена о том, что он хочет выделить 100 миллиардов долларов киевскому режиму. Это уже на фоне сообщений о том, что начинается полномасштабная война между Израилем и ХАМАСом. Значит, что и в Пентагоне, и в Госдепе США есть определенные лоббисты киевского режима, которые заявляют о том, что недопустимо, чтобы и Байден, и вообще в принципе оставляли в стороне данный аспект. Поэтому о переговорах, конечно, речи быть не может. Я думаю, что если не сто миллиардов, так определенную сумму денег все равно выделят.

Сейчас мы с вами видим определенный раздрай в Конгрессе США, даже впервые в истории объявили об отставке главы Конгресса США, который был республиканцем. А все это, конечно же, говорит о том, что, в принципе, данный аспект остается еще в тренде. И какие бы ни были ситуации в регионе Ближнего Востока, этот вопрос будет оставаться, держать будут руку на пользе. Все будет очень интересно складываться через год. Вот через год и на фронтах спецоперации все может измениться.

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