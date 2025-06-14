К чему приведёт торгово-экономическая война США против Китая? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Будет ли завершен переход к многополярному миропорядку в ближайшие годы? К чему приведет торгово-экономическая война, которую развязали США против Китая? Как будет развиваться система международных отношений? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая:

Беларусь – Китай. Стратегическое партнерство регионов. Роль Поднебесной в современной международной политике.

Фархад Ибрагимов, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов, политолог:

Избитый лозунг Трампа про «Сделаем Америку снова великой» – это как раз одна из отсылок к тому, что он понимает прекрасно, что Китай перетягивает все лавры на себя в глобальной системе международных экономических отношений.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

Александр Григорьевич Лукашенко оказался политическим провидцем. Он буквально с первых дней своего президентства взял курс на сближение с Китайской Народной Республикой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Китай выдержал, выдержит, и Китай не позволит сломать мировой порядок.

Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона:

Китаю выгодно сотрудничать со всеми странами, со всеми рынками. Единственное условие – это взаимоуважительный разговор о взаимовыгодных вещах.