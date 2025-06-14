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К чему приведёт торгово-экономическая война США против Китая? Анонс «САСС уполномочен заявить»

14 июня 2025 14:50
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Будет ли завершен переход к многополярному миропорядку в ближайшие годы? К чему приведет торгово-экономическая война, которую развязали США против Китая? Как будет развиваться система международных отношений? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

К чему приведёт торгово-экономическая война США против Китая? Анонс «САСС уполномочен заявить»-2

Надежда Сасс, ведущая:
Беларусь – Китай. Стратегическое партнерство регионов. Роль Поднебесной в современной международной политике.

К чему приведёт торгово-экономическая война США против Китая? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Фархад Ибрагимов, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов, политолог:
Избитый лозунг Трампа про «Сделаем Америку снова великой» – это как раз одна из отсылок к тому, что он понимает прекрасно, что Китай перетягивает все лавры на себя в глобальной системе международных экономических отношений.

К чему приведёт торгово-экономическая война США против Китая? Анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
Александр Григорьевич Лукашенко оказался политическим провидцем. Он буквально с первых дней своего президентства взял курс на сближение с Китайской Народной Республикой.

К чему приведёт торгово-экономическая война США против Китая? Анонс «САСС уполномочен заявить»-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Китай выдержал, выдержит, и Китай не позволит сломать мировой порядок.

К чему приведёт торгово-экономическая война США против Китая? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона:
Китаю выгодно сотрудничать со всеми странами, со всеми рынками. Единственное условие – это взаимоуважительный разговор о взаимовыгодных вещах.

К чему приведёт торгово-экономическая война США против Китая? Анонс «САСС уполномочен заявить»-12

Ондржей Досталь, депутат Европарламента от Чехии:
Я думаю, что это будущее мировых отношений Европейского союза.

Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 15 июня, в 22:00.

# Международная политика # Алексей Беляев # Фархад Ибрагимов # Александр Лукашенко # Сергей Санакоев # Надежда Сасс

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