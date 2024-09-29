Дойдёт ли дело до прямого столкновения Израиля с Ираном? Мнения экспертов

Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Ответ на этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить». Дойдет ли дело до прямого столкновения Израиля с Ираном?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

В свое время такой известный персонаж красноармеец Сухов в кинофильме «Белое солнце пустыни» сказал: «Восток – дело тонкое». Дело настолько тонкое, что разобраться во всех перипетиях достаточно сложно. Мы видели выступления президента Ирана, который сказал, что Иран не заинтересован в развязывании конфликтов в данном регионе. Но в то же время мы видели Нетаньяху, который заявляет, что они пойдут в этом деле до конца. Буквально в ходе Генассамблеи ООН было заявлено. Причем французской, американской стороной инициирован вопрос о прекращении огня как в секторе Газа, так и на границе Ливана, и о возвращении всех этих проблемных вопросов на эту голубую линию, которая была установлена в 2000 году. Но Нетаньяху не ответил на это все, а сказал продолжать операцию с большим усердием. И операция, которая носит сегодня название «Северные стрелы», сейчас входит в более активную фазу. Вопрос только стоит о том, когда начнется наземная операция.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов:

Нетаньяху понимает прекрасно, что ему, чтобы удержать свои позиции… А рейтинг его в последнее время усиливается, судя по опросам, которые проводятся и вне Израиля, и в самом Израиле. Но ему надо сделать все, чтобы в конечном итоге довести свое дело до конца. А именно показать своему населению, что он борется с самым главным врагом в регионе. А Иран является, по их мнению, таковым. Соответственно, с Ираном надо будет разбираться самым серьезным образом. Притом, что израильтяне очень обеспокоены, что новый президент Ирана Масуд Пезешкиан зондирует почву относительно того, чтобы наладить отношения с Западом. Он открыто об этом заявил на трибуне Генассамблеи ООН. Он об этом открыто говорит в иранских средствах массовой информации. Он заявляет о необходимости установить ядерную сделку, которая подразумевает налаживание отношений с США и Европой в рамках ядерного досье. То есть в совокупности все очень Израиль настораживает. Потому что если вдруг Иран и Запад могут договориться, то Израиль останется несколько за бортом. А если Камала Харрис победит на президентских выборах в ноябре этого года, тогда дела Нетаньяху будут не очень-то хорошие. То есть здесь есть несколько деликатных нюансов. Первый. Нетаньяху рассчитывает, что Трамп победит, и тогда у него будут полностью руки развязаны. Второй момент – это не дать развязать какой-либо переговорный процесс между Ираном и Европой, хотя бы Европой.