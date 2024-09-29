Дойдёт ли дело до прямого столкновения Израиля с Ираном? Мнения экспертов

Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Ответ на этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».
Дойдет ли дело до прямого столкновения Израиля с Ираном?
Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Ответ на этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».
Дойдет ли дело до прямого столкновения Израиля с Ираном?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
В свое время такой известный персонаж красноармеец Сухов в кинофильме «Белое солнце пустыни» сказал: «Восток – дело тонкое». Дело настолько тонкое, что разобраться во всех перипетиях достаточно сложно. Мы видели выступления президента Ирана, который сказал, что Иран не заинтересован в развязывании конфликтов в данном регионе. Но в то же время мы видели Нетаньяху, который заявляет, что они пойдут в этом деле до конца. Буквально в ходе Генассамблеи ООН было заявлено. Причем французской, американской стороной инициирован вопрос о прекращении огня как в секторе Газа, так и на границе Ливана, и о возвращении всех этих проблемных вопросов на эту голубую линию, которая была установлена в 2000 году. Но Нетаньяху не ответил на это все, а сказал продолжать операцию с большим усердием. И операция, которая носит сегодня название «Северные стрелы», сейчас входит в более активную фазу. Вопрос только стоит о том, когда начнется наземная операция.
Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов:
Нетаньяху понимает прекрасно, что ему, чтобы удержать свои позиции… А рейтинг его в последнее время усиливается, судя по опросам, которые проводятся и вне Израиля, и в самом Израиле. Но ему надо сделать все, чтобы в конечном итоге довести свое дело до конца. А именно показать своему населению, что он борется с самым главным врагом в регионе. А Иран является, по их мнению, таковым. Соответственно, с Ираном надо будет разбираться самым серьезным образом. Притом, что израильтяне очень обеспокоены, что новый президент Ирана Масуд Пезешкиан зондирует почву относительно того, чтобы наладить отношения с Западом. Он открыто об этом заявил на трибуне Генассамблеи ООН. Он об этом открыто говорит в иранских средствах массовой информации. Он заявляет о необходимости установить ядерную сделку, которая подразумевает налаживание отношений с США и Европой в рамках ядерного досье. То есть в совокупности все очень Израиль настораживает. Потому что если вдруг Иран и Запад могут договориться, то Израиль останется несколько за бортом. А если Камала Харрис победит на президентских выборах в ноябре этого года, тогда дела Нетаньяху будут не очень-то хорошие. То есть здесь есть несколько деликатных нюансов. Первый. Нетаньяху рассчитывает, что Трамп победит, и тогда у него будут полностью руки развязаны. Второй момент – это не дать развязать какой-либо переговорный процесс между Ираном и Европой, хотя бы Европой.
Франц Клинцевич, доцент кафедры политологии Московского государственного института международных отношений, военный эксперт:
События, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке, никакого отношения не имеют к выборам, это второстепенно. Зная американцев и англосаксов, они всегда играют вдолгую. И настало время, когда спецслужбы западных стран вместе с «Моссадом» отработали вдолгую очень серьезный проект, при этом у каждого свои интересы. В данном случае интересы Израиля по «Хезболле» и ХАМАСу, по Палестине очевидны. Они давно беспокоят, создают деструктивные процессы, они в этом заинтересованы. Что касается американцев и англосаксов, Иран – это ключевая цель. И все, что сейчас происходит, мы должны понимать, что такие вещи не происходят без дальнего прицела. Три авианосные группы американские сосредоточены сегодня там – около 12 тысяч современных «Томагавков», которые в состоянии снести с лица земли любые военные объекты. В этой связи события, которые разворачивались между Палестиной и Израилем с учетом прорыва, захвата пленных, не надо быть большим специалистом, чтобы понимать… Если ты знаешь, как организована оборона в Израиле, что созданы искусственные вещи для более полного открытия окна Овертона, общественного мнения, с потребностью общественных сил, требований и так далее. Остановить этот процесс уже невозможно. В этой связи, когда стоят цели в том числе и по Ирану, для Израиля это тоже интересно. Израиль здесь – инструмент. И я боюсь, что они очень сильно ошибаются, сделав ставку на этих сильных игроков, они в этой ставке могут очень сильно пострадать. В данном случае Иран очень хорошо понимает, что происходит. И все провокационные вещи, которые раньше были бы немыслимы, Иран проглотил. А позавчерашнее заявление президента Ирана с осуждением России по Украине, говорит о том, что он крайне серьезно озабочен происходящими процессами. И смею вас заверить, что в данной ситуации многие из них до конца не понимают, что основным гарантом всей этой стабильности сегодня является Россия. И ошибки, которые они делают, могут носить колоссальные последствия. Третья мировая война, которая может начаться на Ближнем Востоке, уже на пороге.