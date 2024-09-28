Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке?

Франц Клинцевич, доцент кафедры политологии Московского государственного института международных отношений, военный эксперт:

Третья мировая война, которая может начаться на Ближнем Востоке, уже на пороге. Минута до нее.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Операция, которая носит сегодня название «Северные стрелы», она, я думаю, входит сейчас в более активную фазу. Вопрос только стоит о том, когда начнется наземная операция. Франц Клинцевич:

Иран – главная цель, на которую нацелены американцы.