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Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

28 сентября 2024 15:23
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Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке?

Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-2

Франц Клинцевич, доцент кафедры политологии Московского государственного института международных отношений, военный эксперт: 
Третья мировая война, которая может начаться на Ближнем Востоке, уже на пороге. Минута до нее.

Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Операция, которая носит сегодня название «Северные стрелы», она, я думаю, входит сейчас в более активную фазу. Вопрос только стоит о том, когда начнется наземная операция.

Франц Клинцевич:
Иран – главная цель, на которую нацелены американцы.

Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов:
Они просто зарабатывают деньги на крови и таким образом подбрасывают еще больше масла в огонь для того, чтобы просто-напросто на этом хорошенечко заработать. Вот и все.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР Беларусь, в воскресенье, 29 сентября, 22.00.

# Международная политика # Андрей Богодель # Франц Клинцевич # Фархад Ибрагимов # Надежда Сасс

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