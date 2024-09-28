Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке?
Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке?
Франц Клинцевич, доцент кафедры политологии Московского государственного института международных отношений, военный эксперт:
Третья мировая война, которая может начаться на Ближнем Востоке, уже на пороге. Минута до нее.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Операция, которая носит сегодня название «Северные стрелы», она, я думаю, входит сейчас в более активную фазу. Вопрос только стоит о том, когда начнется наземная операция.
Франц Клинцевич:
Иран – главная цель, на которую нацелены американцы.
Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов:
Они просто зарабатывают деньги на крови и таким образом подбрасывают еще больше масла в огонь для того, чтобы просто-напросто на этом хорошенечко заработать. Вот и все.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР Беларусь, в воскресенье, 29 сентября, 22.00.