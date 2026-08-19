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В каких случаях сделка может быть признана судом недействительной? Ответила адвокат

19 августа 2026 08:07
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В каких случаях сделка может быть признана судом недействительной? Ответила адвокат-1

Ольга Левковская-Симонович, адвокат:
В каких случаях сделка может быть признана судом недействительной? Гражданский кодекс Республики Беларусь предусматривает перечень оснований, по которым сделки могут быть признаны судом недействительными либо же ничтожными. Такими основаниями могут быть сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, заблуждения, кабальные сделки, сделки, совершенные недееспособным лицом. 

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Недостаточно просто обратиться сыском в суд суд и признать сделку недействительной. Недееспособность лица необходимо доказать. Суд назначает судебную экспертизу. 

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# Закон

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