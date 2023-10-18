«Каждый будет выжимать по максимуму свои возможности». Эксперт о реакции стран на палестино-израильский конфликт
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Всем экспертам известно, что Иран серьезно влияет на ливанскую «Хезболлу», но не на ХАМАС. Вот все же с момента эскалации посыпались угрозы именно в адрес Ирана. Кому на Западе выгодно обвинять именно сейчас Иран, и кому выгодно в этой большой, кровопролитной, ужасающей по своим масштабам войне?
Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):
Как бы это странно ни звучало, но сейчас на Западе никому не выгодно обвинять Иран. Потому что на Западе сейчас заинтересованы в нормализации отношений с Ираном, в частности, по восстановлению совместного всеобъемлющего плана действий в рамках ядерной сделки. В Израиле, да, привыкли обвинять Иран во всех грехах, потому что, собственно говоря, иранцы сами давали в свое время повод для такой ненависти в отношении Израиля, которую и не скрывают, откровенно скажем. Но даже сейчас некоторые израильские официальные лица отмечают, что они не фиксируют, что Иран прямо принимает участие на стороне ХАМАС в рамках боевых действий.
Фархад Ибрагимов:
Первый момент. Во-первых, значит, на ХАМАС все-таки влияние оказывает Иран какое-то определенное. Этот момент имеет место быть. Не на военное крыло, но на политическое точно. Потому что военное крыло несколько ревностно относится к тонкостям религиозного аспекта. А именно, мы с вами прекрасно знаем, это банальная вещь, иранцы – шииты, ХАМАС – это в основном суниты, и как бы на этом фоне есть свои разногласия. Внутримусульманские как бы споры никто не отменял. Политическое крыло ХАМАСа более умеренно, более адекватно подходит к этим вопросам. Но тем не менее Иран целиком и полностью поддерживает стремление ХАМАСа в войне с Израилем.
То, что касается «Хезболлы», то, конечно, целиком и полностью это продукт Ирана, Исламской Республики Иран, который был воссоздан в 80-е годы после Исламской революции. Почему в Ливане? Потому что, собственно говоря, в Ливане проживает огромное количество шиитов, там было удобно создавать эту структуру, плюс еще прямая граница с Израилем. То есть иметь такой дамоклов меч над израильским небом Ирану было бы удобно. И, собственно говоря, Иран этого и не скрывает. Огромное количество денег выделяется, даже когда в Иране очень жесткие экономические санкции, соответствующие очень серьезные проблемы в экономике, Иран не жалеет денег, порядка 50-100 миллионов долларов каждый год выделяют в Тегеране на содержание «Хезболлы».
Что касается остальных стран. Эмираты я бы не назвал, конечно, прям таким враждебным государством. Там, в принципе, отношения нормальные, товарооборот развивается, контакты на политическом уровне есть. Йемен – это есть совсем другая история, это хуситы. Понятное дело, что Иран и там свое влияние, конечно же, оказывает. За последний год Иран очень серьезно трансформировал свою внешнеполитическую идеологию. С теми, с кем у него были проблемы, в частности, с некоторыми государствами на постсоветском пространстве, с Азербайджаном, с Туркменией, и там даже они отношения сейчас пытаются нормализовать, даже нормализовали. С Турцией отношения у Ирана достаточно хорошие. С Афганистаном есть определенные противоречия.
Фархад Ибрагимов:
Более того, я вам скажу такую вещь. Очень многие в регионе, в частности Пакистан, хоть он не относится к Ближнему Востоку, но тем не менее принимают участие в процессах в этом регионе, и в Турции заявляли неоднократно, что если хотя бы одна израильская бомба упадет на территории Ирана (ну, мы в Москве с турецкими нашими коллегами общались на эту тему, прямо заявляли, точнее завуалированно в канцелярии Эрдогана), то это равнозначно войне, объявление войны с Турцией. То есть Турция объявит войну.
Второй момент. Пакистанцы тоже в свое время сделали очень интересное заявление. Они сказали, что если израильтяне думают, что у Ирана нет ядерной бомбы, то за спиной Ирана есть Пакистан, у которого это ядерное оружие есть. То есть представьте себе, что если, не дай бог, сейчас будет объявлена война со стороны Израиля в отношении Ирана, то тогда это будет просто кровавое месиво, это будет кровавая баня. И никто в мире сегодня, к сожалению, я должен констатировать, ни Россия, ни США, ни Европа, ни Китай – никто не сможет урегулировать в самые кратчайшие сроки эту проблему. Потому что настолько там накал страстей усилился, что каждый сейчас будет выжимать по максимуму свои возможности. Потому что надо показать, кто сильнее.
И вот в этой войне, если кто-то станет победителем, хотя мне кажется, что это будет очень страшный результат, то тогда это значит, что на ближайшие десятилетия эта страна будет диктовать свои правила в регионе Ближнего Востока. Иранцы к этому стремятся. Несмотря на то, что есть какие-то определенные объединяющие моменты, в частности, Палестина, между Турцией и Пакистаном, это не арабские страны, значит, Ближнее Восток, каждый из них пытается перетянуть одеяло на себя. Турки считают себя самыми главными и движутся в этом фарватере, иранцы считают себя самыми главными, и так далее и тому подобное. Поживем и увидим, что называется.
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