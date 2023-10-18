«Каждый будет выжимать по максимуму свои возможности». Эксперт о реакции стран на палестино-израильский конфликт

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Всем экспертам известно, что Иран серьезно влияет на ливанскую «Хезболлу», но не на ХАМАС. Вот все же с момента эскалации посыпались угрозы именно в адрес Ирана. Кому на Западе выгодно обвинять именно сейчас Иран, и кому выгодно в этой большой, кровопролитной, ужасающей по своим масштабам войне? Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):

Как бы это странно ни звучало, но сейчас на Западе никому не выгодно обвинять Иран. Потому что на Западе сейчас заинтересованы в нормализации отношений с Ираном, в частности, по восстановлению совместного всеобъемлющего плана действий в рамках ядерной сделки. В Израиле, да, привыкли обвинять Иран во всех грехах, потому что, собственно говоря, иранцы сами давали в свое время повод для такой ненависти в отношении Израиля, которую и не скрывают, откровенно скажем. Но даже сейчас некоторые израильские официальные лица отмечают, что они не фиксируют, что Иран прямо принимает участие на стороне ХАМАС в рамках боевых действий.

Фархад Ибрагимов:

Первый момент. Во-первых, значит, на ХАМАС все-таки влияние оказывает Иран какое-то определенное. Этот момент имеет место быть. Не на военное крыло, но на политическое точно. Потому что военное крыло несколько ревностно относится к тонкостям религиозного аспекта. А именно, мы с вами прекрасно знаем, это банальная вещь, иранцы – шииты, ХАМАС – это в основном суниты, и как бы на этом фоне есть свои разногласия. Внутримусульманские как бы споры никто не отменял. Политическое крыло ХАМАСа более умеренно, более адекватно подходит к этим вопросам. Но тем не менее Иран целиком и полностью поддерживает стремление ХАМАСа в войне с Израилем. То, что касается «Хезболлы», то, конечно, целиком и полностью это продукт Ирана, Исламской Республики Иран, который был воссоздан в 80-е годы после Исламской революции. Почему в Ливане? Потому что, собственно говоря, в Ливане проживает огромное количество шиитов, там было удобно создавать эту структуру, плюс еще прямая граница с Израилем. То есть иметь такой дамоклов меч над израильским небом Ирану было бы удобно. И, собственно говоря, Иран этого и не скрывает. Огромное количество денег выделяется, даже когда в Иране очень жесткие экономические санкции, соответствующие очень серьезные проблемы в экономике, Иран не жалеет денег, порядка 50-100 миллионов долларов каждый год выделяют в Тегеране на содержание «Хезболлы». Что касается остальных стран. Эмираты я бы не назвал, конечно, прям таким враждебным государством. Там, в принципе, отношения нормальные, товарооборот развивается, контакты на политическом уровне есть. Йемен – это есть совсем другая история, это хуситы. Понятное дело, что Иран и там свое влияние, конечно же, оказывает. За последний год Иран очень серьезно трансформировал свою внешнеполитическую идеологию. С теми, с кем у него были проблемы, в частности, с некоторыми государствами на постсоветском пространстве, с Азербайджаном, с Туркменией, и там даже они отношения сейчас пытаются нормализовать, даже нормализовали. С Турцией отношения у Ирана достаточно хорошие. С Афганистаном есть определенные противоречия.