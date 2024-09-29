Фархад Ибрагимов: наиболее оптимальная площадка для переговоров Израиля и Палестины – Россия

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов:

Запад лукавит, вбрасывает лишь только информацию и делает вид, что они хотят перемирия или достичь какого-то мира между Израилем и Палестиной, конкретно сектором Газа. Если хотели бы, сделали бы что-либо. Они просто зарабатывают деньги на крови, подбрасывают масло в огонь, чтобы на этом хорошенько заработать. Если бы они хотели сделать все, чтобы наступил мир, они бы убедили израильскую сторону не начинать крупномасштабные операции против сектора Газа. Поэтому здесь ситуация напряженная. Наиболее оптимальной площадкой для переговоров противоборствующих сторон является в данном случае Россия, а Россия исходит из резолюции ООН 1947 года. 90 % проблем, которые есть на этой территории у них, просто-напросто бы не было. В Иране иллюзий в отношении Запада нет, пусть это реформаторы или консерваторы. Они прекрасно понимают, каким бы ни был пушистым и покладистым иранский нынешний режим, Запад будет его воспринимать исключительно как враждебный. И Западу нужно этот режим полностью снести, поставить какой-нибудь лояльный себе режим, монархический, «демократический» в кавычках. Неважно какой. Чтобы они были полностью продуктом Запада. А пока в Иране формируется собственный политический класс, который не подчиняется Западу, а только лишь частично получал образование. Как нынешний глава МИД Ирана Аббас Аракчи, советник Президента Джавад Зариф, экс-глава МИД, учившийся в колумбийском университете – пока все они исходят из парадигмы Исламской республики, они все равно все будут враждебными. Что бы Иран там ни предпринимал, что бы он ни говорил по поводу ядерной сделки, ядерного оружия и всего прочего. И как бы он себя ни старался вести «последовательно» в отношении израильского вопроса, тем не менее американцы будут играть на том, чтобы приближать к себе иранскую сторону, потом отдалять, как игра в шахматы, не более того.