В Калькутте при пожаре в отеле погибли не менее 9 человек

Не менее 9 человек, включая ребенка, погибли в результате крупного пожара в отеле индийского города Калькутта. Об этом сообщают местные экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание в пятиэтажном здании произошло около двух часов ночи, когда большинство постояльцев спали. Пламя и дым быстро распространились по этажам. Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали порядка 80 человек. Шестеро пострадавших доставлены в больницы, медики оценивают их состояние как тяжелое. Местные власти не исключают, что число жертв трагедии может увеличиться.