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В Калькутте при пожаре в отеле погибли не менее 9 человек

19 августа 2026 08:03
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Не менее 9 человек, включая ребенка, погибли в результате крупного пожара в отеле индийского города Калькутта. Об этом сообщают местные экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание в пятиэтажном здании произошло около двух часов ночи, когда большинство постояльцев спали. Пламя и дым быстро распространились по этажам. Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали порядка 80 человек. Шестеро пострадавших доставлены в больницы, медики оценивают их состояние как тяжелое. Местные власти не исключают, что число жертв трагедии может увеличиться.

В Калькутте при пожаре в отеле погибли не менее 9 человек-2

Сантош Патхак, член городского совета Калькутты (Индия):
Пока мы получили подтверждение о девяти смертях. Среди жертв есть четырехлетний ребенок. Из всех погибших двое мужчин и шесть женщин. Мы получили эту информацию из больницы, куда были доставлены тела. Это ужасная трагедия.

Причина ЧП пока неизвестна. По основной версии оно произошло из-за короткого замыкания. 

# Новости Индии # ЧП # Пожар

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