Новости по тегу #Елена Черных

В 2025 году мы выполнили контрольные цифры. Приняли в свои учреждения образования около шести тысяч абитуриентов.
Ежегодно в колледжах Минска появляются новые специальности, чтобы удовлетворить потребности предприятий.
Вступительная кампания в 2025 году началась 15 июня и заканчивается 23 августа. Если будут недоукомплектованы специальности, то колледжи продолжат прием документов до 15 сентября.
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