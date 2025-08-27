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Новости по тегу #Елена Черных

Колледжи и ссузы – подводим итоги вступительной кампании-2025
27 августа 2025 15:57

Колледжи и ссузы – подводим итоги вступительной кампании-2025

Обработчик рыбы и литейщик керамических изделий – какие новые специальности появились в столичных колледжах
24 июня 2025 08:49

Обработчик рыбы и литейщик керамических изделий – какие новые специальности появились в столичных колледжах

Когда подавать документы в колледжи Минска? Спросили у специалиста
24 июня 2025 08:48

Когда подавать документы в колледжи Минска? Спросили у специалиста

Нуждается ли Минск в рабочих специальностях и почему непоступление в ВУЗ – ещё не приговор?
22 июля 2022 10:31

Нуждается ли Минск в рабочих специальностях и почему непоступление в ВУЗ – ещё не приговор?

«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан
22 июля 2022 10:24

«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии
22 июля 2022 10:12

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии

ВУЗ про учёбу, а работодатель про будущее. Как должно проходить профориентирование абитуриентов?
20 июля 2022 07:53

ВУЗ про учёбу, а работодатель про будущее. Как должно проходить профориентирование абитуриентов?

«Швея, портной, закройщик, модельер-конструктор». Колледжи и лицеи предлагают освоить новые специальности
01 июля 2022 07:50

«Швея, портной, закройщик, модельер-конструктор». Колледжи и лицеи предлагают освоить новые специальности

Сербия, Болгария, гости из Пакистана. Чем будут удивлять на «Славянском базаре» в 2022 году?
19 июня 2022 18:51

Сербия, Болгария, гости из Пакистана. Чем будут удивлять на «Славянском базаре» в 2022 году?

Минский профлицей автомобилестроения. Какие специальности востребованы и что нужно для поступления?
26 мая 2021 08:51

Минский профлицей автомобилестроения. Какие специальности востребованы и что нужно для поступления?

Вкусная, но вредная еда: как прожить без Е?
12 октября 2014 18:53

Вкусная, но вредная еда: как прожить без Е?