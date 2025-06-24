ХК «Динамо-Минск» продолжает формировать состав в преддверии нового сезона

Минское хоккейное «Динамо» продолжает формировать состав в преддверии нового сезона, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Контракт с «зубрами» продлил 20-летний нападающий Даниил Липский. Новое соглашение рассчитано до 2028 года. В минувшем розыгрыше форвард провел за «минчан» 63 поединка и записал в свой актив 15 очков. Белорус занял 4-е место в списке лучших молодых хоккеистов второго раунда плей-офф КХЛ. За 5 игр против челябинского «Трактора» Даниил набрал 3 балла при показателе полезности +2.

Пробный контракт подписан с Егором Маклозяном. Прошлый сезон нападающий провел в ВХЛ и защищал цвета «Южного Урала», в составе которого набрал 35 очков при показателе полезности +3 и стал лучшим снайпером и бомбардиром своей команды. Ранее играл в системе московского «Спартака», «Атланта», «Амура».