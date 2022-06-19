Сербия, Болгария, гости из Пакистана. Чем будут удивлять на «Славянском базаре» в 2022 году?

Новости Беларуси. Флора Славянского базара (это мы о васильке – символе фестиваля) несет в мир только гармонию и красоту. Как раз сейчас в Витебске активно готовят творческую почву для артистов, которые уже в июле выйдут на сцену знаменитого Летнего амфитеатра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До самого музыкального события лета – Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» -- остается буквально три недели. Фестивальный райдер собрал Виктор Пралич.

О международном форуме «Славянский базар в Витебске» уже говорят между народами. Онлайн-проект «Фестивальная октава» стал площадкой, которая объединила сразу три страны: хозяйку форума, Болгарию и Сербию. На связь выходят представители делегаций, которые в июле приедут в Витебск. К стриму может присоединиться любой желающий, даже задать свой вопрос.

Виктория Рачковская, режиссер центра культуры «Витебск»:

Тематика эфиров: мы встречаемся с нашими друзьями центра культуры «Витебск», задаем им вопросы, как идет подготовка к «Славянскому базару» в этом году. О развитии культуры в их стране, чтобы наши зрители могли понять какие-то тенденции, которые сейчас актуальны. На какую музыку, на каких исполнителей сейчас стоит обратить внимание. Скажем, в Молдове. И в то же время задать вопрос, какая погода сейчас в Белграде.

Виктор Пралич, корреспондент:

Площадка около концертного зала «Витебск» в этом году станет дополнительной локацией форума. И будет она во власти молодежи. Здесь пройдут сразу два ночных open-air с топовыми артистами и известными диджеями.

31-й форум воплотит в себе все то лучшее, что было за предыдущие фестивали. «Славянский базар» – это событие, которое объединяет поколения. Здесь точно найдутся мероприятия по душе и по вкусу всем и каждому.

Пока же здесь идет подготовка. Ближе к июлю установят сцену. А во время фестивальных дней это станет местом притяжения поколения зумеров. Здесь разместятся различные фудкорты и припаркуются фудтраки. А вот центр Витебска по традиции станет настоящей ярмаркой талантов. Город мастеров, «Задвинский кирмаш». Более 300 ремесленников приедут сюда со своими изделиями и сувенирами.

Елена Черных, директор культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина»:

В этом году мы ждем и гостей из Пакистана. Отдельно в рамках нашей ярмарки будет работать и павильон «Лучшее из Пакистана». Я думаю, что и жителям, и гостям Витебска будет очень интересно посмотреть на изделия, созданные руками мастеров и ремесленников из Пакистана, а также увидеть их непосредственно культуру.