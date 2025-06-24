На Открытом чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе участники разыграют 10 комплектов наград

Красочное открытие перед началом любого турнира – визитная карточка белорусов. Соревнования являются личными, участники разыграют 10 комплектов наград. На кону не только медали, но и места в команде, которая выступит на международных турнирах. В борьбе не только спортсмены национальной команды Беларуси, а также ближайший резерв. Отметим, наша молодежь уже громко заявила о себе на мировой арене в 2025 году и теперь является достойным конкурентом для лидеров сборной.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе: Успешно прошел для нас этап Кубка мира среди юниоров в Германии, в городе Зуле. Юрий Кравцов принес нам медаль серебряную и также Алина Нестерович бронзовую медаль. Показали высокие технические результаты. Данный старт очень важный у нас. Является подготовительным и отборочным как к чемпионату Европы по стрельбе из малокалиберного оружия, так и к третьим играм стран СНГ и далее к чемпионату мира. Молодые спортсмены могут проявить себя, войти в финалы и занять призовые места.

Татьяна Голдобина, главный тренер сборной России по пулевой стрельбе:

Хочется посмотреть молодых ребят. И есть заслуженные люди, которые призеры Олимпийских игр. Поэтому мы в разносортном, но в хорошем, большом составе. 29 спортсменов. В некоторых упражнениях действительно очень серьезная конкуренция. Нам вообще всегда, в принципе, приятно сюда приезжать, потому что стрельбище хорошее, тир прекрасный. Здесь все удовлетворяет именно международным стандартам.

В стартовый день участники разыграют три комплекта наград. Женщины определят сильнейших в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров. В упражнении из малокалиберной винтовки медали разыграют как мужчины, так и женщины. Турнир завершится 29 июня.