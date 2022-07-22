«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии
Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
А кем абитуриенты хотят стать? Наш корреспондент Карина Верховцева спросила, куда же они намерены поступать.
– Какая профессия вашей мечты?
– Программист, направление: искусственный интеллект.
– Почему такой выбор?
– Нравится это и нравится думать.
– А родители, может, вас в другую сферу направляли?
– Папа хочет, чтобы я шел на химика, а я не хочу идти на химика.
– Специалист по защите информации. Я считаю, что это востребованная профессия, так как в ближайшие годы компьютерные технологии все больше будут охватывать мир. Соответственно, нужно уметь защищать свою и чужую информацию.
– Юридический, куда-нибудь в прокуратуру. Я не знаю, правда.
– Вижу себя преподавателем иностранного языка. Я буду поступать на ФСК, на преподавание современных иностранных языков.
– Я хочу поступить в БГУИР, работать в IT-сфере. Вижу себя с технологиями.
– Я еще слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать в этом мире. Человек, который знает языки, который постоянно скитается по миру.
– Поступить в медицинский университет. С детства об этом мечтал. Поэтому старался весь год, учил химию и биологию.
Кристина Сущеня:
Видите, еще говорят, что я слишком молод, чтобы знать, кем же я стану, когда вырасту.
Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Это честный ответ.
Илона Волынец, СТВ:
А уже надо определяться с этим выбором.
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Да, и этот выбор отдельные молодые люди делают в последние дни, часы, во время подачи документов. Да, это есть. Выбор – это всегда хорошо.
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