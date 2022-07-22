«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии

Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

А кем абитуриенты хотят стать? Наш корреспондент Карина Верховцева спросила, куда же они намерены поступать.

– Какая профессия вашей мечты?

– Программист, направление: искусственный интеллект.

– Почему такой выбор?

– Нравится это и нравится думать.

– А родители, может, вас в другую сферу направляли?

– Папа хочет, чтобы я шел на химика, а я не хочу идти на химика.

– Специалист по защите информации. Я считаю, что это востребованная профессия, так как в ближайшие годы компьютерные технологии все больше будут охватывать мир. Соответственно, нужно уметь защищать свою и чужую информацию.

– Юридический, куда-нибудь в прокуратуру. Я не знаю, правда.

– Вижу себя преподавателем иностранного языка. Я буду поступать на ФСК, на преподавание современных иностранных языков.

– В Академию МВД.

– Я хочу поступить в БГУИР, работать в IT-сфере. Вижу себя с технологиями.

– Я еще слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать в этом мире. Человек, который знает языки, который постоянно скитается по миру.

– Поступить в медицинский университет. С детства об этом мечтал. Поэтому старался весь год, учил химию и биологию. Кристина Сущеня:

Видите, еще говорят, что я слишком молод, чтобы знать, кем же я стану, когда вырасту.