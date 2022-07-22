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«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии

22 июля 2022 10:12
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Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022.  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии -1

Кристина Сущеня, СТВ:  
А кем абитуриенты хотят стать? Наш корреспондент Карина Верховцева спросила, куда же они намерены поступать.  

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии -4

Какая профессия вашей мечты?  
– Программист, направление: искусственный интеллект.  
– Почему такой выбор?  
– Нравится это и нравится думать.  
– А родители, может, вас в другую сферу направляли?  
– Папа хочет, чтобы я шел на химика, а я не хочу идти на химика.  

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии -7

– Специалист по защите информации. Я считаю, что это востребованная профессия, так как в ближайшие годы компьютерные технологии все больше будут охватывать мир. Соответственно, нужно уметь защищать свою и чужую информацию.  

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии -10

– Юридический, куда-нибудь в прокуратуру. Я не знаю, правда.  

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии -13

– Вижу себя преподавателем иностранного языка. Я буду поступать на ФСК, на преподавание современных иностранных языков.  

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии -16

– В Академию МВД.  

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии -19

– Я хочу поступить в БГУИР, работать в IT-сфере. Вижу себя с технологиями.  

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии -22

– Я еще слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать в этом мире. Человек, который знает языки, который постоянно скитается по миру.  

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии -25

– Поступить в медицинский университет. С детства об этом мечтал. Поэтому старался весь год, учил химию и биологию.  

Кристина Сущеня:  
Видите, еще говорят, что я слишком молод, чтобы знать, кем же я стану, когда вырасту.  

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии -28

Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:  
Это честный ответ.  

Илона Волынец, СТВ:  
А уже надо определяться с этим выбором.  

«Я ещё слишком молод, чтобы знать, кем мне суждено стать». Опрос абитуриентов об их будущей профессии -31

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:  
Да, и этот выбор отдельные молодые люди делают в последние дни, часы, во время подачи документов. Да, это есть. Выбор – это всегда хорошо.  

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# Образование в Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Карина Верховцева # Елена Черных # Сергей Касперович # Фотофакт

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