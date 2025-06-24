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Лукашенко 25 июня проведёт переговоры с Президентом Кубы

24 июня 2025 19:36
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Александр Лукашенко 25 июня в Минске проведет переговоры с Президентом Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мигель Диас-Канель Бермудес будет находиться с официальным визитом в Беларуси.

Лукашенко 25 июня проведёт переговоры с Президентом Кубы-2

Встреча двух лидеров пройдет во Дворце Независимости. Главы государств обсудят дальнейшие шаги по укреплению двустороннего сотрудничества, делая особый акцент на развитии торгово-экономических и научно-технических связей. Кроме того, в повестке глобальные и региональные вопросы, а также взаимодействие двух стран на многосторонних площадках.

В рамках визита Президент Кубы посетит ряд белорусских предприятий – машиностроительной и фармацевтической отраслей, а также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

# Александр Лукашенко # Мигель Диас-Канель Бермудес # Беларусь-Куба # Международное сотрудничество

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