Вкусная, но вредная еда: как прожить без Е?

Новости Беларуси. Если архитектура - это музыка, застывшая в камне, то вредная еда - это безвкусная музыка. Или с сиреной прямо из желудка. По данным Всемирной организации здравоохранения, 60% смертей в мире вызваны опасными для здоровья продуктами. При этом на вид они могут быть очень аппетитными и даже приятными на вкус. А вот последствия от их употребления — разрушительны для организма. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ провела расследование о вкусной, но нездоровой пище.

Здесь московский бизнесмен ничего не просчитывает: ни калории, ни перспективные выгоды для своего организма. Корзинку Александр Вадимович пополняет по принципу «душа просит – нужно брать»! Ну и ладно, что возле сладкого мы уже в третий раз! И, кстати, наши продукты для гостя из России вовсе не кот в продовольственном мешке.

Александр Афанасьев:

Часто я покупаю продукты именно из вашей республики. (Что конкретно?) Да все, все, что есть. К нам даже привозят хлеб!

Елена Черных, диетолог:

Хлеб мы выбираем не из белой муки, а более грубого помола.

Зато с этой дамой в магазине не забалуешь. Диетолог Елена Черных буквально возле каждого отдела выносит свой гастрономический приговор.

Елена Черных, диетолог:

Эта еда только по праздникам! Альтернатива этой булочке — хлебцы. (Вы что возьмете: нектарин или грушу, или огурчик?) Я возьму огурчик и яблочко! Потому что у огурчика гликемический индекс будет очень низким, углеводов там немного. Почему не нектарин, а яблочко? Будут отличаться содержанием клетчатки. Кстати, жмых очень хорошая штука!

Тем же, кто смутно представляет себе ужин с привкусом жмыха, специалист советует если не кардинально менять, то хотя бы пристальнее присмотреться к своему рациону. Взять, к примеру, крупу. Любите рис? Кушайте на здоровье! Но нужно выбирать.

Елена Черных, диетолог:

Шлифованный рис характеризуется высоким гликемическим индексом. А вот рис бурый или дикий — более полезный для нас с вами.

В любом случае, все дело в количестве! Вот белорусские лисички по полезным свойствам получают знак качества от диетолога, но лишь с той оговоркой, что любитель грибов не приговорит за раз все это ведро!

Елена Черных, диетолог:

Конечно, «спасибо» не скажут ни печень, ни поджелудочная.

Возле витрины с дарами природы Елена сетует, что мы часто и незаслуженно забываем о такой полезной и демократичной по цене капусте или, к примеру, клюкве, предпочитая запеканке с нашей ягодой – кладезю витаминов – настоящий кладезь углеводов во всех проявлениях.

Елена Черных, диетолог:

Альтернативой вафелькам, печенюшкам, конфеткам — сухофрукты, орехи. Арахис, очень полезен для нас миндаль и любые не жаренные орехи.

Дмитрий Новиков, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Витебского государственного медицинского университета:

Я как-то купил французский набор сосулек, и там было 6 красителей. Все они обозначены буквой Е.

С профессором Новиковым после магазина можно сразу в аптеку за успокоительным. Дмитрий Кузьмич быстро раскладывает по полочкам то, что радует глаз яркими цветами на витринах. И сейчас даже покажет нам целый мешок с пресловутым Е!

Дмитрий Новиков, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Витебского государственного медицинского университета:

Если вот это развести водой и добавить чего-нибудь – будет апельсиновый сок! Напитки - тоже самое. Оранжевые, например. Думаете, это апельсиновый сок? Да он там близко не лежал.

Конечно, ученый тоже ходит в супермаркет и соглашается, что без некоторых добавок – никак, взять хотя бы бензоаты, их добавляют в вина, чтобы не прокисли. Но Дмитрий Кузьмич, отец и дедушка, просто негодует, когда в очередной раз видит на этикетках детских продуктов, к примеру, диоксид титана! Этим белым красителем производители часто имитируют молоко.

Дмитрий Новиков:

Вот куда болезни. Необязательно аллергия. Это и нарушение иммунитета, это и онкология может быть, и неврологические могут быть изменения.

А вот здесь как раз и контролируют, чтобы количество Е не превращало продукт в набор подсластителей, красителей и прочих «радостей» для гурмана. Ученые объясняют: можно проверять, можно убирать товары с нарушениями с прилавков, но тотально избавиться от пищевых добавок просто нереально. Ведь они, как минимум, увеличивают сроки годности. И наш эксперт моментально называет продукты, где химические бонусы можно прочувствовать буквально с первой ложки.

Ирина Почицкая, начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса научно-практического центра по продовольствию НАН Беларуси:

Полуфабрикаты, различные салаты. Конечно, чтобы такой салатик сохранился, в него добавляют консерванты.

Но бывают ситуации, когда докапываться до химического состава продукта уже вроде и не нужно. Потому как и без Е все похоже скорее на Ё! Виктор – бывший сотрудник одного из предприятий, где выпекают хлеб и пироги. Говорит, сегодня даже не приближается к фирменным магазинам завода. И показывает видео, отснятое, по словам мужчины, в одном из цехов.

Виктор:

Вот двери, делается ремонт, вся пыль летит туда. Вот это гнилая вишня. Крысы бегают по заводу. Девушки работают без перчаток, головных уборов, волосы падают. Дают понять, что будете задавать лишние вопросы — работать здесь не будете.

Задать не лишние вопросы решили уже мы. Правда, информация о предполагаемых нарушениях на предприятии вызвала, мягко говоря, недоумение.

Технолог тут же показывает санкнижки всех работников и толстые папки с результатами проверок и сырья, и готовой продукции. Дескать, ситуации с гнилыми ягодами и антисанитарией и быть не может!

Сотрудница завода:

Мы Вас отведем на склад готовой продукции. (А можно в цех, где готовятся?) Нужно спросить разрешения у директора генерального!

Пока спрашивали разрешения директора, у одного из менеджеров, очевидно, сдали нервы. Выхватив из рук нашего оператора камеру, он решительно направился к выходу.

Пока мы в буквальном смысле боролись за право работать, выяснилось, что обратившийся к нам человек действительно трудился на предприятии. Правда, по информации юрисконсульта завода, был уволен.

Виктория Хотянович, юрисконсульт предприятия:

С ним был расторгнут договор в связи с тем, что он был остановлен за территорией завода с нашей продукцией. Это является фактически хищением.

Возможно, человек просто обиделся на руководство. Но все же попасть с камерой в цех, где якобы и было снято «нехорошее» видео, нам так и не разрешили.

Сотрудница завода:

На производство мы вас проведем, дадим халаты, но снимать не разрешил. (Почему?) Из-за конкурентов!

Зато Александра Георгиевна не боится шпионажа! Сразу видно, что много лет прожила в Солигорске! Глубина погреба почти как в шахте!

Александра Парфенович:

Вот там у нас и закатки, и картофель, и помидорчики, и бурачки, и огурчики - все свое, без добавок, все хорошее.

Конечно, все что есть в тарелке не рассмотришь под микроскопом и не отправишь на анализ в лабораторию. И кто-то, как московский бизнесмен Афанасьев, непременно скажет: ну его, ведь живем один раз. На что профессор Новиков ответит: вопрос, с каким здоровьем мы этот один раз проживем. Но ведь не зря же в слове «витамины» нет буквы Е, обязательно заметит Александра Георгиевна.

Александра Парфенович:

Надо свое: картошечка, молочко, творожок, блинчики! Можно прожить и без Е!