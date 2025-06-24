Уимблдонский турнир. Результаты белорусских теннисисток в квалификации

Белорусские теннисистки стартовали в квалификации Уимблдонского турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На травяных кортах Лондона 24 июня борьбу вели три соотечественницы. Дальше идут только две.

Ирина Шиманович встречалась с хозяйкой кортов – Амелией Раецки. Несмотря на то, что наша спортсменка выше в рейтинге более чем на 250 пунктов, поединок выдался довольно напряженным. Судьба обеих партий решилась только на тай-брейке. Тем не менее виктория осталась за белоруской – 7:6; 7:6. Далее Шиманович сыграет против Дарьи Семенистой из Латвии.

Александра Саснович легко прошла Карлоту Мартинес Сирес из Испании. Она не отдала сопернице ни одного гейма. Уверенная победа – 6:0; 6:0.

А вот Кристина Дмитрук проиграла китаянке Ван Сиюй и завершила свое выступление на турнире.

Напомним, чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера. Без участия в отборе на соревнованиях сыграют Арина Соболенко и Виктория Азаренко.