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Уимблдонский турнир. Результаты белорусских теннисисток в квалификации

24 июня 2025 20:10
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Белорусские теннисистки стартовали в квалификации Уимблдонского турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На травяных кортах Лондона 24 июня борьбу вели три соотечественницы. Дальше идут только две.

Уимблдонский турнир. Результаты белорусских теннисисток в квалификации-1

Ирина Шиманович встречалась с хозяйкой кортов – Амелией Раецки. Несмотря на то, что наша спортсменка выше в рейтинге более чем на 250 пунктов, поединок выдался довольно напряженным. Судьба обеих партий решилась только на тай-брейке. Тем не менее виктория осталась за белоруской – 7:6; 7:6. Далее Шиманович сыграет против Дарьи Семенистой из Латвии.

Александра Саснович легко прошла Карлоту Мартинес Сирес из Испании. Она не отдала сопернице ни одного гейма. Уверенная победа – 6:0; 6:0.

А вот Кристина Дмитрук проиграла китаянке Ван Сиюй и завершила свое выступление на турнире.

Напомним, чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера. Без участия в отборе на соревнованиях сыграют Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

# Теннис

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