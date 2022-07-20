ВУЗ про учёбу, а работодатель про будущее. Как должно проходить профориентирование абитуриентов?
Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Может быть, стоит системе образования сделать профориентирование, чтобы выпускники или ученики с 9 по 11 классы определялись? Чтобы они заканчивали школу и понимали – вот моя стезя.
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Система образования над этим работает каждодневно. Это начинается на уровне школы, причем мы иногда наблюдаем, что с более ранних классов, а не с девятого. Например, у нас работает Национальный детский технопарк, куда школьники могут прийти на достаточно короткие смены – 21 день, по тем или иным техническим профилям, направлениям выполнить проекты, познать себя и понять, его ли это.
Илона Волынец, СТВ:
А приходят ли представители вузов в школы?
Сергей Касперович:
Обязательно. В университетах декан, преподаватели по определенным графикам выезжают в течение года. Каждый ВУЗ в виде своих представителей (педагогов, руководящего состава) объезжает фактически всю страну.
Илона Волынец:
То есть Министерство образования обязует руководителей вузов приезжать в школы?
Сергей Касперович:
Министерство образования поддерживает такие инициативы вузов и колледжей. Они самостоятельны в этих решениях, но мы эти инициативы поддерживаем, стимулируем, и, конечно же, радуемся, когда в качестве результата в ВУЗ приходят профориентированные абитуриенты, не отчисляются на первом курсе и становятся успешными и профессиональными людьми, то же самое касается и колледжей. Поэтому мы поддерживаем такие вещи.
Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
В последнее время работодатели повернулись лицом к своим абитуриентам, то есть достаточно велик спрос на какие-то определенные специальности. Поэтому работодатели идут уже в школы, проводят мероприятия, стримлайны различные. Я считаю, что в последнее время это очень важно.
Сергей Касперович:
Это очень важно, потому что когда ВУЗ пришел и преподаватель, то это об обучении. Когда пришел работодатель, то это о всей последующей профессиональной жизни. И здесь как раз формируется понимание абитуриента, что я хочу этим заниматься или не хочу.
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