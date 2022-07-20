ВУЗ про учёбу, а работодатель про будущее. Как должно проходить профориентирование абитуриентов?

Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

Может быть, стоит системе образования сделать профориентирование, чтобы выпускники или ученики с 9 по 11 классы определялись? Чтобы они заканчивали школу и понимали – вот моя стезя.

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Система образования над этим работает каждодневно. Это начинается на уровне школы, причем мы иногда наблюдаем, что с более ранних классов, а не с девятого. Например, у нас работает Национальный детский технопарк, куда школьники могут прийти на достаточно короткие смены – 21 день, по тем или иным техническим профилям, направлениям выполнить проекты, познать себя и понять, его ли это. Илона Волынец, СТВ:

А приходят ли представители вузов в школы?