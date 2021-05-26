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Минский профлицей автомобилестроения. Какие специальности востребованы и что нужно для поступления?

26 мая 2021 08:51
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Здесь закаляется не только сталь, но и характер. Минский государственный профессиональный лицей № 9 за свою почти вековую историю выпустил немало профессиональных кадров в машиностроении. Сегодня у станков молодняк – первокурсники отрабатывают навыки фрезерной обработки металла.

Минский профлицей автомобилестроения. Какие специальности востребованы и что нужно для поступления?-1

Для Ярослава детские игры в машинки переросли в дело всей жизни. Место учебы выбрал неслучайно.

Минский профлицей автомобилестроения. Какие специальности востребованы и что нужно для поступления?-4

Ярослав Беланович, учащийся Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения:
Фрезеровщик это хорошая специальность, по сути ты продвигаешь будущее в автомобилестроении. Люди передвигаются на грузовиках, простых автомобилях, и поэтому это для будущего очень полезно.

В учебно-производственном классе все по-настоящему: станки заводские, а у каждого учащегося свое рабочее место. Можно оттачивать мастерство.

Анатолий Кулага, директор Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения:
Так как учебный год идет к завершению, они уже многие операции знают, но впереди еще второй и третий курс. Второй и третий курс это совершенствование и закрепление тех навыков, которые они здесь приобрели. На третьем курсе уже самостоятельное выполнение всех операций и работ.

Минский профлицей автомобилестроения. Какие специальности востребованы и что нужно для поступления?-7

А в этой мастерской готовят слесарей-сборщиков бытовой техники. Еще немного практики и ребята сумеют превращать металлический конструктор в холодильники, микроволновые печи и стиральные машины. Но сперва приручают профинструментарий.

Минский профлицей автомобилестроения. Какие специальности востребованы и что нужно для поступления?-10

Матвей Амелин, учащийся Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения:
Пришел сюда учиться, потому что нравится профессия. Научился пользоваться измерителями, слесарными инструментами. В моей профессии важна техника безопасности, потому что работаем с большими конструкциями, с электрическими.

Минский профлицей автомобилестроения. Какие специальности востребованы и что нужно для поступления?-13

7 рабочих специальностей по 15 квалификациям – студенты профильного лицея получают полный комплекс теоретических и практических знаний. Из стен учебного заведения выходят готовые специалисты, к тому же с гарантированным трудоустройством: контракты с машиностроительным заводом – приятный бонус. А попасть в число студентов – несложная задачка, но требующая неотложного решения, ведь не за горами вступительная кампания.

Анатолий Кулага:
Поступление к нам происходит по заявлению обучающегося, по предоставлению медицинских справок о профессиональной пригодности по избранной специальности и по предъявлению аттестата за базовую школу.

Минский профлицей автомобилестроения. Какие специальности востребованы и что нужно для поступления?-16

Всего по стране более сотни тысяч белорусов получают среднее специальное и профессионально-техническое образование. А значит, спрос на талантливые кадры имеется.

Елена Черных, заведующий сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Каждый человек должен в жизни иметь еще какую-то рабочую профессию, с которой ему будет гораздо легче жить. Профессия совершенствуется, квалификация меняется, поэтому она развивается. Последние такие хорошие показатели – это движение в WorldSkills.

Минский профлицей автомобилестроения. Какие специальности востребованы и что нужно для поступления?-19

Ученье – свет. Выбирайте профессию по сердцу.

# Образование в Беларуси # общество # Ярослав Беланович # Анатолий Кулага # Матвей Амелин # Елена Черных # Мария Кронда # Фотофакт # общество

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