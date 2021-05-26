Минский профлицей автомобилестроения. Какие специальности востребованы и что нужно для поступления?

Здесь закаляется не только сталь, но и характер. Минский государственный профессиональный лицей № 9 за свою почти вековую историю выпустил немало профессиональных кадров в машиностроении. Сегодня у станков молодняк – первокурсники отрабатывают навыки фрезерной обработки металла.

Ярослав Беланович, учащийся Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения:

Фрезеровщик – это хорошая специальность, по сути ты продвигаешь будущее в автомобилестроении. Люди передвигаются на грузовиках, простых автомобилях, и поэтому это для будущего очень полезно.

В учебно-производственном классе все по-настоящему: станки заводские, а у каждого учащегося свое рабочее место. Можно оттачивать мастерство.

Анатолий Кулага, директор Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения:

Так как учебный год идет к завершению, они уже многие операции знают, но впереди еще второй и третий курс. Второй и третий курс – это совершенствование и закрепление тех навыков, которые они здесь приобрели. На третьем курсе уже самостоятельное выполнение всех операций и работ.