Нуждается ли Минск в рабочих специальностях и почему непоступление в ВУЗ – ещё не приговор?

Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
А большой город испытывает недостаток специалистов именно со средним специальным образованием? Рабочие руки большому городу нужны?
Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Да. Очень нужны, и мы видим это по тем заявкам, по тем договорам, которые ежегодно заключают учреждения образования. Потребность колоссальная. Я хочу сказать, что в этом году гораздо лучше, чем в прошлой году, идет прием документов на уровень профессионального технического образования. Мы уже практически на 50 % укомплектовались. О чем это говорит? О том, что и родители, и наши будущие учащиеся понимают, что если у тебя есть рабочая профессия, то это говорит только о том, что ты будешь уже что-то уметь, прежде чем поступить даже на уровень среднего специального или высшего образования. То есть ты всегда сможешь себе обеспечить стабильный доход.
Кристина Сущеня, СТВ:
Есть ли какие-то примеры специальностей в ссузах, куда сложнее поступить, чем в вузы, если смотреть на проходной балл.
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Это все условно, но то, что есть специальности с высокими конкурсами (три и более человека на место). Справедливо, что высшее образование – это не самоцель, это не гарантия успеха. У наших молодых граждан есть возможность поступить на высшее, если где-то вдруг фиаско потерпел в рамках выбранного профиля, то еще остается время подать на уровень среднего специального, на уровень профессионального технического образования. Здесь не поступить можно, но это сложно для думающего человека.
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