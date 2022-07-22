Нуждается ли Минск в рабочих специальностях и почему непоступление в ВУЗ – ещё не приговор?

Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Да. Очень нужны, и мы видим это по тем заявкам, по тем договорам, которые ежегодно заключают учреждения образования. Потребность колоссальная. Я хочу сказать, что в этом году гораздо лучше, чем в прошлой году, идет прием документов на уровень профессионального технического образования. Мы уже практически на 50 % укомплектовались. О чем это говорит? О том, что и родители, и наши будущие учащиеся понимают, что если у тебя есть рабочая профессия, то это говорит только о том, что ты будешь уже что-то уметь, прежде чем поступить даже на уровень среднего специального или высшего образования. То есть ты всегда сможешь себе обеспечить стабильный доход.

Кристина Сущеня, СТВ:

Есть ли какие-то примеры специальностей в ссузах, куда сложнее поступить, чем в вузы, если смотреть на проходной балл.