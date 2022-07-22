«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан

Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Чья вина, что дети окончили школу, и они не знают, куда им пойти? Родителей, школы?

Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Я думаю, что это не чья-то вина. Это просто достаточно много информации о тех профессиях, которые ребенок еще до конца не изучил, не понял, кем он хочет быть. Я думаю, что он с этим обязательно определится. Если он говорит, что не знает, думаю, он планирует на уровень среднего специального образования. Я не думаю, что он планирует на высшее образование.

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Здесь действительно есть выбор. Представьте картину, некий мир будущего, где у каждого выпускника школы расписан его путь. Давайте до пенсии распишем каждому путь. Что это будет за мир? Это какая-то антиутопия. Здесь есть выбор. Да, люди ошибаются. Мы это понимаем. Цена ошибки разная. Одно дело, когда на первом курсе понял, что это не твоя специальность, перепоступил. Такое есть. А другое дело, когда понял на выпускном курсе. Это плохо. Здесь можно о чьей-то вине даже и поговорить. Но это не тема нашей передачи.

Кристина Сущеня, СТВ:

На выбор часто влияют и родители. Это тоже немаловажный фактор. Сергей Касперович:

А иногда и вносят путаницу в сознании молодого человека в отношении этого же выбора. Кристина Сущеня:

Например, папа хочет, чтобы я был химиком.

Сергей Касперович:

Да. И кто победит? Хочется верить, что молодой человек победит. Кристина Сущеня:

У нас есть опрос. Мы спросили и у родителей абитуриентов, кем они видят своих детей.

– Какая идеальная профессия для ваших детей?

– Если учесть, что я заканчивала юридический факультет… Я считаю, что идеальная профессия та, которую он выбрал сам. Поскольку я свою профессию выбрала сама, то я, наверное, один из немногих людей, которая отработал по специальности, работает по специальности.

– Артем, ты кем хочешь быть?

– Таксистом.

– Не знаю, может быть, ученым.