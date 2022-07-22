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«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан

22 июля 2022 10:24
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Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022.  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан-1

Илона Волынец, СТВ:  
Чья вина, что дети окончили школу, и они не знают, куда им пойти? Родителей, школы?  

«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан-4

Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:  
Я думаю, что это не чья-то вина. Это просто достаточно много информации о тех профессиях, которые ребенок еще до конца не изучил, не понял, кем он хочет быть. Я думаю, что он с этим обязательно определится. Если он говорит, что не знает, думаю, он планирует на уровень среднего специального образования. Я не думаю, что он планирует на высшее образование.  

«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан-7

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:  
Здесь действительно есть выбор. Представьте картину, некий мир будущего, где у каждого выпускника школы расписан его путь. Давайте до пенсии распишем каждому путь. Что это будет за мир? Это какая-то антиутопия. Здесь есть выбор. Да, люди ошибаются. Мы это понимаем. Цена ошибки разная. Одно дело, когда на первом курсе понял, что это не твоя специальность, перепоступил. Такое есть. А другое дело, когда понял на выпускном курсе. Это плохо. Здесь можно о чьей-то вине даже и поговорить. Но это не тема нашей передачи.  

«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан-10

Кристина Сущеня, СТВ:  
На выбор часто влияют и родители. Это тоже немаловажный фактор.  

Сергей Касперович:  
А иногда и вносят путаницу в сознании молодого человека в отношении этого же выбора.  

Кристина Сущеня:  
Например, папа хочет, чтобы я был химиком.  

«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан-13

Сергей Касперович:  
Да. И кто победит? Хочется верить, что молодой человек победит.  

Кристина Сущеня:  
У нас есть опрос. Мы спросили и у родителей абитуриентов, кем они видят своих детей.  

«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан-16

Какая идеальная профессия для ваших детей?  
– Если учесть, что я заканчивала юридический факультет… Я считаю, что идеальная профессия та, которую он выбрал сам. Поскольку я свою профессию выбрала сама, то я, наверное, один из немногих людей, которая отработал по специальности, работает по специальности.  

«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан-19

– Артем, ты кем хочешь быть?  

«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан-22

– Таксистом.  
– Не знаю, может быть, ученым.  

«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан-25

Я хочу, чтобы ребенок поступал туда, куда лежит его сердце, чтобы ему нравилось, чтобы его будущая профессия была лично его выбором. Для меня это очень важно.  

«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан-28

– Мы хотим на экономику, наверное, или в БГЭУ, или в БГУ.  

Илона Волынец:  
То есть когда ребенок отвечает, что я хочу быть таксистом, мама к этому очень скептически отнеслась и говорит: нет, он должен быть ученым. Но не всем же быть учеными.  

Сергей Касперович:  
Не всем. Мы говорили, что есть высшее образование, среднее специальное, профессиональное техническое образование.  

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# Дети и родители # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Елена Черных # Сергей Касперович # Фотофакт

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