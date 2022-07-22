«Папа хочет, чтобы я стал химиком». Как родители влияют на будущее детей? Опрос минчан
Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Чья вина, что дети окончили школу, и они не знают, куда им пойти? Родителей, школы?
Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Я думаю, что это не чья-то вина. Это просто достаточно много информации о тех профессиях, которые ребенок еще до конца не изучил, не понял, кем он хочет быть. Я думаю, что он с этим обязательно определится. Если он говорит, что не знает, думаю, он планирует на уровень среднего специального образования. Я не думаю, что он планирует на высшее образование.
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Здесь действительно есть выбор. Представьте картину, некий мир будущего, где у каждого выпускника школы расписан его путь. Давайте до пенсии распишем каждому путь. Что это будет за мир? Это какая-то антиутопия. Здесь есть выбор. Да, люди ошибаются. Мы это понимаем. Цена ошибки разная. Одно дело, когда на первом курсе понял, что это не твоя специальность, перепоступил. Такое есть. А другое дело, когда понял на выпускном курсе. Это плохо. Здесь можно о чьей-то вине даже и поговорить. Но это не тема нашей передачи.
Кристина Сущеня, СТВ:
На выбор часто влияют и родители. Это тоже немаловажный фактор.
Сергей Касперович:
А иногда и вносят путаницу в сознании молодого человека в отношении этого же выбора.
Кристина Сущеня:
Например, папа хочет, чтобы я был химиком.
Сергей Касперович:
Да. И кто победит? Хочется верить, что молодой человек победит.
Кристина Сущеня:
У нас есть опрос. Мы спросили и у родителей абитуриентов, кем они видят своих детей.
– Какая идеальная профессия для ваших детей?
– Если учесть, что я заканчивала юридический факультет… Я считаю, что идеальная профессия та, которую он выбрал сам. Поскольку я свою профессию выбрала сама, то я, наверное, один из немногих людей, которая отработал по специальности, работает по специальности.
– Артем, ты кем хочешь быть?
– Таксистом.
– Не знаю, может быть, ученым.
– Я хочу, чтобы ребенок поступал туда, куда лежит его сердце, чтобы ему нравилось, чтобы его будущая профессия была лично его выбором. Для меня это очень важно.
– Мы хотим на экономику, наверное, или в БГЭУ, или в БГУ.
Илона Волынец:
То есть когда ребенок отвечает, что я хочу быть таксистом, мама к этому очень скептически отнеслась и говорит: нет, он должен быть ученым. Но не всем же быть учеными.
Сергей Касперович:
Не всем. Мы говорили, что есть высшее образование, среднее специальное, профессиональное техническое образование.
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