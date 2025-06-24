В Минске усилили мониторинг торговых объектов, находящихся в шаговой доступности

В столице ведут мониторинг торговых сетей. Особое внимание объектам, которые находятся в шаговой доступности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столице ведут мониторинг торговых сетей. Особое внимание объектам, которые находятся в шаговой доступности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Созданы рабочие группы при участии депутатов, представителей администраций районов и профильных служб. На контроле – ассортимент товаров: от кондитерских и хлебобулочных изделий до молочных продуктов и бакалеи. Специалисты обращают внимание на то, чтобы на прилавках присутствовали отечественные бренды, в том числе под маркой «Лучшие товары».
Это должно быть обозначено информационными надписями. Смотрят также на цену, сроки годности, выкладку и соблюдение санитарных норм. Так, в ходе рейда на одной из торговых точек были выявлены недочеты. Субъектам хозяйствования направлены соответствующие рекомендации.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Обращаю внимание и на наличие хлебобулочных изделий, на наличие молочной продукции, овощей, мяса птицы. Жалобы были на отсутствие этих товаров в отдельных магазинах. Поэтому мы и проводим мониторинг. Есть ряд вопросов по содержанию хлебобулочных изделий, кондитерских в части открытого нахождения. Эта рекомендация уже воплощена в действие.
Юлия Маковская, заместитель главы администрации Фрунзенского района:
Мы акцентируем внимание на насыщенность, представленность товаров отечественного производства, но вместе с тем, с учетом того, что в нашей комиссии сегодня также принимает участие Центр гигиены, поэтому обращаем внимание на сроки годности товара, на целостность продукции.
В столице насчитывается свыше 5,4 тысяч торговых объектов, которые находятся в шаговой доступности. Мониторинг проводится регулярно и в дальнейшем контроль будет продолжен.