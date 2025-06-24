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В Минске усилили мониторинг торговых объектов, находящихся в шаговой доступности

24 июня 2025 18:49
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В столице ведут мониторинг торговых сетей. Особое внимание объектам, которые находятся в шаговой доступности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске усилили мониторинг торговых объектов, находящихся в шаговой доступности-2

Созданы рабочие группы при участии депутатов, представителей администраций районов и профильных служб. На контроле – ассортимент товаров: от кондитерских и хлебобулочных изделий до молочных продуктов и бакалеи. Специалисты обращают внимание на то, чтобы на прилавках присутствовали отечественные бренды, в том числе под маркой «Лучшие товары».

Это должно быть обозначено информационными надписями. Смотрят также на цену, сроки годности, выкладку и соблюдение санитарных норм. Так, в ходе рейда на одной из торговых точек были выявлены недочеты. Субъектам хозяйствования направлены соответствующие рекомендации.

В Минске усилили мониторинг торговых объектов, находящихся в шаговой доступности-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Обращаю внимание и на наличие хлебобулочных изделий, на наличие молочной продукции, овощей, мяса птицы. Жалобы были на отсутствие этих товаров в отдельных магазинах. Поэтому мы и проводим мониторинг. Есть ряд вопросов по содержанию хлебобулочных изделий, кондитерских в части открытого нахождения. Эта рекомендация уже воплощена в действие.

В Минске усилили мониторинг торговых объектов, находящихся в шаговой доступности-6

Юлия Маковская, заместитель главы администрации Фрунзенского района:
Мы акцентируем внимание на насыщенность, представленность товаров отечественного производства, но вместе с тем, с учетом того, что в нашей комиссии сегодня также принимает участие Центр гигиены, поэтому обращаем внимание на сроки годности товара, на целостность продукции.

В столице насчитывается свыше 5,4 тысяч торговых объектов, которые находятся в шаговой доступности. Мониторинг проводится регулярно и в дальнейшем контроль будет продолжен.

# Артем Цуран # Продукты питания

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