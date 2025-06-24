В Минске усилили мониторинг торговых объектов, находящихся в шаговой доступности

В столице ведут мониторинг торговых сетей. Особое внимание объектам, которые находятся в шаговой доступности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Созданы рабочие группы при участии депутатов, представителей администраций районов и профильных служб. На контроле – ассортимент товаров: от кондитерских и хлебобулочных изделий до молочных продуктов и бакалеи. Специалисты обращают внимание на то, чтобы на прилавках присутствовали отечественные бренды, в том числе под маркой «Лучшие товары».

Это должно быть обозначено информационными надписями. Смотрят также на цену, сроки годности, выкладку и соблюдение санитарных норм. Так, в ходе рейда на одной из торговых точек были выявлены недочеты. Субъектам хозяйствования направлены соответствующие рекомендации.