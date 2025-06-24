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Данила Климович и Никита Толопило – обладатели Кубка Колдера в составе «Абботсфорда»

24 июня 2025 18:53
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«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе стал чемпионом Американской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале Кубка Колдера канадский клуб встречался с американским «Шарлоттом». По ходу поединка «Кэнакс» уступали со счетом 0:2, но еще до перерыва сумели сократить отставание, а в начале второго отрезка наш Данила Климович поразил ворота соперников и сравнял цифры. После чего швед Линус Карлссон забросил победную шайбу. Как итог – виктория. 3:2 в матче и 4:2 в серии.

Всего в прошедшем плей-офф отечественный нападающий записал в свой актив четыре гола. В регулярном чемпионате Климович стал лучшим бомбардиром среди соотечественников, набрав 38 очков. Никита Толопило одержал 20 побед, в среднем отражая 90 % бросков.

# Хоккей

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