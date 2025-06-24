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Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор – что обсудили?

24 июня 2025 20:10
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Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, за время длительной беседы главы государств обменялись мнениями по целому ряду тем.

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор – что обсудили?-2

В частности говорили о предстоящем саммите ЕАЭС, который примет Минск. В фокусе внимания также союзная повестка – речь о реализации совместных проектов и программ. Основательно Президенты обсудили также региональную проблематику и международную обстановку, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Еще подробнее обсудить все имеющиеся вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились при встрече в ближайшее время в Минске.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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