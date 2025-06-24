Виктория Азаренко проиграла в 1/8 финала на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге

Виктория Азаренко завершила выступление на турнире WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке за выход в четвертьфинал соперницей белоруски, которая сейчас занимает 105-е место в Планетарном топе, была восьмая ракетка мира – Ига Швентек из Польши. Несмотря на солидную разницу в рейтинге, противостояние получилось упорным. Тем не менее в первом сете минимальным преимуществом владела соперница, она оставила отрезок за собой с результатом 6:4. С таким же счетом завершилась вторая партия. Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Виктория шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.