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Виктория Азаренко проиграла в 1/8 финала на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге

24 июня 2025 18:54
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Виктория Азаренко завершила выступление на турнире WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке за выход в четвертьфинал соперницей белоруски, которая сейчас занимает 105-е место в Планетарном топе, была восьмая ракетка мира – Ига Швентек из Польши. Несмотря на солидную разницу в рейтинге, противостояние получилось упорным. Тем не менее в первом сете минимальным преимуществом владела соперница, она оставила отрезок за собой с результатом 6:4. С таким же счетом завершилась вторая партия. Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Виктория шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

# Теннис

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