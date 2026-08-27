Прямой эфир

Новости по тегу #Еда

Курятина признана самым популярным мясом на планете
27 августа 2026 15:23

Курятина признана самым популярным мясом на планете

Гастротуризм набирает обороты: в Беларуси работают 243 объекта национальной кухни
16 июля 2026 07:07

Гастротуризм набирает обороты: в Беларуси работают 243 объекта национальной кухни

Что есть в жару? Правила летнего рациона от нутрициолога
27 июня 2026 12:54

Что есть в жару? Правила летнего рациона от нутрициолога

Адыгейский, чечил, моцарелла – побывали в агрогородке Беларуси, который славится искусными сыроварами
22 июня 2026 14:32

Адыгейский, чечил, моцарелла – побывали в агрогородке Беларуси, который славится искусными сыроварами

Победителей престижной международной ресторанной премии назвали в Минске
06 апреля 2026 20:02

Победителей престижной международной ресторанной премии назвали в Минске

Появилась почти за две тысячи лет до нашей эры – рассказываем историю создания пиццы
05 марта 2026 12:39

Появилась почти за две тысячи лет до нашей эры – рассказываем историю создания пиццы

Для здоровья костей и суставов – как в домашних условиях приготовить бюджетный коллаген
23 февраля 2026 12:54

Для здоровья костей и суставов – как в домашних условиях приготовить бюджетный коллаген

Сырный рай в Мядельском районе! Семья белорусов построила сыроварню и варит очень необычные виды – посмотрите
09 февраля 2026 15:56

Сырный рай в Мядельском районе! Семья белорусов построила сыроварню и варит очень необычные виды – посмотрите

«Для тех, кто следит за своей фигурой» – рассказываем рецепт чиа-пудинга
31 января 2026 15:19

«Для тех, кто следит за своей фигурой» – рассказываем рецепт чиа-пудинга

Белорусские драники могут войти в список ЮНЕСКО
21 января 2026 13:55

Белорусские драники могут войти в список ЮНЕСКО

Что такое солодуха и как её готовить? Рассказываем про семежевскую народную кухню
20 января 2026 14:43

Что такое солодуха и как её готовить? Рассказываем про семежевскую народную кухню

Лучший стол на Новый год! Как выбрать продукты – советы от диетологов
31 декабря 2025 17:16

Лучший стол на Новый год! Как выбрать продукты – советы от диетологов