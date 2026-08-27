Новости по тегу #Еда

Еще пару десятилетий назад никто не мог предположить, что скромная курица станет самым популярным мясом на планете. Но факты говорят сами за себя: по данным Financial Times, именно куриное мясо сегодня лидирует по объемам производства и потребления, оставив позади и свинину, и говядину.
Беларусь делает ставку на традиции и качество, а туристы все чаще выбирают страну именно за возможность «узнать ее на вкус».
«На улице жаркая погода, и одной из самых частых проблем у многих является то, что они отказываются от полноценных приемов пищи и переходят на перекусы. Сегодня я расскажу, что лучше есть в жаркую погоду».
Здесь всегда держали много коров. Однажды местные хозяйки решили направить молочные реки в перспективное русло.
Победителей номинаций определили по итогам тайного голосования 100 признанных экспертов – известных шеф-поваров, рестораторов, сомелье и представителей бизнес-сообщества.
Человек брал зерно полбы, клал на плоский камень, брал камень поменьше и начинал растирать в пыль, тем самым превращая полбу в муку. Далее технология усовершенствовалась – человек придумал зернотерку.
«Костный бульон является источником легкоусвояемого белка, поддерживает и укрепляет все слизистые нашего желудочно-кишечного тракта и является естественным коллагеном».
На домашней мануфактуре были настоящие эксперты по сыроделию – французы, а также норвежцы и американцы. Иностранные гости дают высокую оценку белорусскому продукту и говорят, что они максимально соответствуют оригинальному маасдаму, пармезану, чеддеру и другим известным сортам.
«Для этого нам понадобится: семена чиа, кокосовое молоко, любые фрукты, я буду использовать хурму и киви, и блендер».
Белорусские блюда из картофеля могут стать мировым достоянием.
Только на колядном фесте можно продегустировать семежевскую народную кухню, рецепты которой передавались жителями этого агрогородка из поколения в поколение. Сегодня их бережно возрождают и знакомят с необычными блюдами и напитками приезжих гостей.
Салаты и бутерброды, горячее и заливное. У каждой семье свое меню. Диетологи советуют выбирать полезные продукты и заправки, отдавать предпочтение запеканию. А еще обязательно читать состав продуктов.
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