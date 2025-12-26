Что есть, чтобы чувствовать себя бодрым? Советы нутрициолога на каждый день

Наталья Зайцева, нутрициолог: Что есть, чтобы чувствовать себя бодрым? Сейчас расскажу секрет энергии на весь день. Старайтесь не перекусывать в течение дня, а делать полноценные приемы пищи, состоящие из клетчатки, белка, жиров и углеводов.

В качестве клетчатки я предлагаю добавить в ваш рацион, например, айсберг, либо вариант квашеной капусты. Клетчатка стабилизирует уровень сахара в крови и не дает подниматься резко инсулину.

Белки – это строительный материал нашего организма, и чтобы длительно оставаться сытыми, добавьте вашу тарелку, яйца или какой-то мясной паштет.

Главный источник энергии – это полезные жиры. Именно они насыщают наш организм. Мои любимчики – это авокадо и сливочное масло. Хоть полезные жиры и калорийны, но бояться их не стоит. Именно они являются основой для гормонального здоровья.