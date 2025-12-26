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Что есть, чтобы чувствовать себя бодрым? Советы нутрициолога на каждый день

26 декабря 2025 13:00
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Что есть, чтобы чувствовать себя бодрым? Советы нутрициолога на каждый день -1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
Что есть, чтобы чувствовать себя бодрым? Сейчас расскажу секрет энергии на весь день. Старайтесь не перекусывать в течение дня, а делать полноценные приемы пищи, состоящие из клетчатки, белка, жиров и углеводов. 

Что есть, чтобы чувствовать себя бодрым? Советы нутрициолога на каждый день -3

В качестве клетчатки я предлагаю добавить в ваш рацион, например, айсберг, либо вариант квашеной капусты. Клетчатка стабилизирует уровень сахара в крови и не дает подниматься резко инсулину.

Белки – это строительный материал нашего организма, и чтобы длительно оставаться сытыми, добавьте вашу тарелку, яйца или какой-то мясной паштет.

Главный источник энергии – это полезные жиры. Именно они насыщают наш организм. Мои любимчики – это авокадо и сливочное масло. Хоть полезные жиры и калорийны, но бояться их не стоит. Именно они являются основой для гормонального здоровья. 

Что есть, чтобы чувствовать себя бодрым? Советы нутрициолога на каждый день -5

И еще добавьте на завтрак или обед кашу. Она должна быть цельнозерновая, долгой варки. Помните, что медленные углеводы являются также долгим источником энергии. Такие продукты помогут вам оставаться сытыми и энергичными в течение всего дня и не срываться на нездоровые перекусы.

# Питание # Здоровое питание # Еда

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