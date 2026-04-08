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МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу

08 апреля 2026 07:30
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МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу для нужд Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу-2

Наша техника будет использоваться в коммунальной отрасли страны. Беларусь сотрудничает с Гянджинским автозаводом с 2007 года: за это время там собрали около 4 тысяч машин МАЗ и 15 тысяч тракторов «Беларус», наладили совместное производство пожарной, спасательной и коммунальной техники с локализацией отдельных узлов.

МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу-4

Ханлар Нуру оглу Фатиев, председатель Наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода (Азербайджан):
Сотрудничество между Гянджинским автомобильным заводом и Минским автомобильным заводом началось после визита господина президента Ильхама Алиева в 2006 году в Беларусь. После этого визита мы начали сотрудничество. Буквально 2 марта мы предоставили господину президенту наш совместный автомобиль, то есть на базе МАЗа, который тоже был собран на Гянджинском заводе, была собрана коммунальная техника и это было высоко оценено.

МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу-6

Дмитрий Пиневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:
В каждом секторе либо промышленности, либо торговли, либо производства мы имеем удачные проекты с замещением товаров друг с другом. Но этого оказалось действительно мало. И кооперация в этих секторах, где мы объединяем совместные потенциалы и работаем по заполнению рынка Беларуси или Азербайджана, а еще и с выходом на третьи рынки, это является наиболее эффективным способом нынешнего продвижения наших товаров.

Сегодня делегация посетит МТЗ – это еще один надежный белорусский партнер азербайджанского предприятия.

# Международное сотрудничество # МАЗ # Дмитрий Пиневич

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