Победителей престижной международной ресторанной премии назвали в Минске

В прямом эфире объявили не только рейтинг лучших ресторанов страны, но и топ-шеф-повара, лучшего сомелье и кондитера года. Отдельную награду вручили заведению, которое развивает белорусскую кухню.

В Минске подвели итоги престижной международной ресторанной премии WHERETOEAT-2026, которую в индустрии уже окрестили «русским Мишленом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей номинаций определили по итогам тайного голосования 100 признанных экспертов – известных шеф-поваров, рестораторов, сомелье и представителей бизнес-сообщества. Лучшие из лучших будут включены в международный гид, который станет гастрономическим навигатором для туристов. Он будет доступен для путешественников семи стран, которые охватывает премия: это Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Россия и Беларусь. А 14 апреля в Москве впервые назовут лучшие рестораны всего Содружества.

Ирина Тиусонина, организатор ресторанной премии:

Все 50 ресторанов, которые попали в шорт-лист, естественно, в десятку победителей, всех включат в туристический гид. На самом деле это большая подмога для туристической отрасли Беларуси, потому что турист может легко сориентироваться, куда пойти, что попробовать.

Торжественное мероприятие стало частью «Большой туристической недели», которая продлится в столице по 11 апреля. Туризм – один из ключевых приоритетов текущей пятилетки. Утверждена специальная программа мероприятий; на ее финансирование планируют направить около 1 миллиарда 780 миллионов рублей. По итогам реализации к 2030 году вклад туризма в ВВП страны должен вырасти до 4,5 %.