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Французские водители вышли на протест против повышения цен на топливо

08 апреля 2026 08:03
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Последствия ближневосточного конфликта продолжают сотрясать Европу. Французские водители устроили акцию протеста против повышения цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около сотни грузовиков и автобусов практически парализовали Нант и заблокировали кольцевую дорогу этого города на западе страны.

Французские водители вышли на протест против повышения цен на топливо-2

Демонстранты требуют от правительства принять срочные меры, чтобы снизить ущерб, который наносит перевозчикам подорожание дизеля. По словам водителей, их работа теряет смысл из-за потери доходов. Заправка автомобиля им обходится как минимум в 2 тысячи евро в день. К протестующим присоединились и владельцы строительного бизнеса. Использование тяжелой техники повысила стоимость работ. Из-за чего заказчики стали разрывать ранее заключенные контракты. 

Шарлотта Лукас, глава строительной фирмы (Франция):
Если ничего не изменится, то боюсь, что в ближайшие месяцы нам надо будет пережить большую волну увольнений. Многим компаниям становится очень тяжело. У нас и в начале года была ужасная ситуация. А теперь у нас проблема с ростом цен на дизельное топливо. Это сказывается на наших доходах, которых сейчас и так не так уж много.

Протестующие требуют от правительства увеличить компенсацию за потери, связанные с повышением цен на топливо. Власти на эти цели выделили лишь 50 миллионов евро, что по мнению водителей крайне недостаточно.

# Международная политика

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