Французские водители вышли на протест против повышения цен на топливо

Последствия ближневосточного конфликта продолжают сотрясать Европу. Французские водители устроили акцию протеста против повышения цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около сотни грузовиков и автобусов практически парализовали Нант и заблокировали кольцевую дорогу этого города на западе страны.

Демонстранты требуют от правительства принять срочные меры, чтобы снизить ущерб, который наносит перевозчикам подорожание дизеля. По словам водителей, их работа теряет смысл из-за потери доходов. Заправка автомобиля им обходится как минимум в 2 тысячи евро в день. К протестующим присоединились и владельцы строительного бизнеса. Использование тяжелой техники повысила стоимость работ. Из-за чего заказчики стали разрывать ранее заключенные контракты.

Шарлотта Лукас, глава строительной фирмы (Франция):

Если ничего не изменится, то боюсь, что в ближайшие месяцы нам надо будет пережить большую волну увольнений. Многим компаниям становится очень тяжело. У нас и в начале года была ужасная ситуация. А теперь у нас проблема с ростом цен на дизельное топливо. Это сказывается на наших доходах, которых сейчас и так не так уж много.

Протестующие требуют от правительства увеличить компенсацию за потери, связанные с повышением цен на топливо. Власти на эти цели выделили лишь 50 миллионов евро, что по мнению водителей крайне недостаточно.