Переговоры США и Ирана об окончательном прекращении войны должны начаться 10 апреля

США и Иран смогли договориться о двухнедельном перемирии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом в своей соцсети сообщил Дональд Трамп.

Как сообщает ряд СМИ, переговоры об окончательном прекращении войны должны начаться 10 апреля в Исламабаде. Данную новость с воодушевлением восприняли мирные иранские граждане, однако они скептически относятся к этой паузе и не верят, что все приведет к окончательному миру.

Соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана, который передал сторонам мирное предложение, требовавшее от Вашингтона приостановить на 14 дней бомбардировки, а от Тегерана – открыть Ормузский пролив. Иран согласился на эти условия и пообещал возобновить судоходство.

– Всем нравятся мир и спокойствие, но, к сожалению, с нами общается человек, которому нельзя доверять, потому что он уже неоднократно поступал так же с разными странами.

– Америка уже сотни раз демонстрировала свою силу. Мы дважды сидели за столом переговоров, когда она нападала. Это прекращение огня также, безусловно, необходимо для того, чтобы она восстановилась.

Сам договор о перемирии был принят буквально за несколько часов до окончания срока ультиматума Трампа, который угрожал разрушить иранские мосты и электростанции. Решение о временном прекращении огня поддержал и Израиль – главный и единственный союзник США в этом конфликте. Однако там отметили, что договор о перемирии не распространяется на Ливан.