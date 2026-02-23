Для здоровья костей и суставов – как в домашних условиях приготовить бюджетный коллаген

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Костный бульон – это настоящий тренд в нутрициологии, и не зря. Всем приверженцам здорового образа жизни я рекомендую прильнуть к экрану, потому что сейчас расскажу, как в домашних условиях приготовить очень бюджетный коллаген.

Для того, чтобы приготовить наш суперфуд нам понадобятся кости, лучше выбирать суставные сахарные говяжьи, бараньи, куриные либо рыбные. Также мы будем использовать яблочный уксус, соль, морковь и луковицу. Бульон можно готовить на плите, но сегодня мы будем использовать мультиварку. Для начала мы замачиваем кости в чистой фильтрованной воде, чтобы вода покрывала все кости. Замачиваем на несколько часов, но лучше всего на ночь. Для того, чтобы из костей вытянуть тяжелые металлы, мы добавляем уксус. Одна столовая ложка уксуса на литр воды. Замоченные кости перекладываем в кастрюлю или в моем случае в чашу мультиварки, доводим до кипения. Первую воду лучше слить, а затем набрать еще раз и уже установить самый медленный огонь. Время готовки бульона зависит от костей. Лучше выбирать бараньи или говяжьи кости. Готовить минимум 12 часов, а лучше 24 часа. Костный бульон является источником легкоусвояемого белка, поддерживает и укрепляет все слизистые нашего желудочно-кишечного тракта и является естественным коллагеном так необходимого для здоровья костей, суставов, кожи и волос.