Белорусские драники могут войти в список ЮНЕСКО

Белорусские блюда из картофеля могут стать мировым достоянием. Наши национальные хиты – драники, бабку и клецки – хотят официально признать частью всемирного культурного наследия. Сейчас эксперты готовят заявку для ЮНЕСКО. Если ее одобрят, белорусская кухня встанет в один ряд с самыми значимыми культурными феноменами планеты.

Максим Романовский, владелец кафе:

Драники – это наша национальная кухня, и они пользуются интересом не только у местных жителей, но и у туристов, которые приезжают. На данный момент у нас есть несколько видов драников. Сегодня мы приготовим с вами наш фирменный рецепт «Чырвоныя дзеруны», которые уже за небольшой период времени понравились нашим гостям. Очень интересно, как пришел к нам этот рецепт.