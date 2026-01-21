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Белорусские драники могут войти в список ЮНЕСКО

21 января 2026 13:55
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Белорусские блюда из картофеля могут стать мировым достоянием. Наши национальные хиты – драники, бабку и клецки – хотят официально признать частью всемирного культурного наследия. Сейчас эксперты готовят заявку для ЮНЕСКО. Если ее одобрят, белорусская кухня встанет в один ряд с самыми значимыми культурными феноменами планеты. 

Кулинарные тайны Несвижского района узнали в программе «Минщина» на СТВ.

Белорусские драники могут войти в список ЮНЕСКО-2

Максим Романовский, владелец кафе:
Драники – это наша национальная кухня, и они пользуются интересом не только у местных жителей, но и у туристов, которые приезжают. На данный момент у нас есть несколько видов драников. Сегодня мы приготовим с вами наш фирменный рецепт «Чырвоныя дзеруны», которые уже за небольшой период времени понравились нашим гостям. Очень интересно, как пришел к нам этот рецепт.

Подробнее в видео.

# Еда # Кулинария

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