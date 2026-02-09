Сырный рай в Мядельском районе! Семья белорусов построила сыроварню и варит очень необычные виды – посмотрите

Мядельский район богат на агроусадьбы и гастрономический туризм. Мы отыскали сливочный рай и сырную долину. Но что особенно греет душу – это семейная мануфактура, где делают крафтовые сыры – 100% натурпродукт.

Александр Михаленок, сыровар: Мы храним тайны семейной сыроварни, какие-то рецептуры, какие-то секреты. Бывает, ночью просыпаемся, по очереди переворачиваем сыры в рассоле.

Вкусная история началась с того, что семье Михаленок подарили козу. Так и разлились молочные реки. Хозяюшка попробовала делать сыры по YouTube-урокам, а затем загорелась так, что стала выпускницей российской школы сыроваров.

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Спустя время подключился супруг и вдохновились сын с невесткой. Завели коз, построили сыроварню и стали принимать истинных гурманов.

Мы в святая святых! Здесь все искусно, скрупулезно и технологично. Для каждого вида, а их более 40, своя рецептура и подход. Но абсолютно все готовится с настроением и большой любовью. Это секрет успеха.

Фишка Михаленков – твердые сорта с разной плесенью. Помимо довольных туристов, на домашней мануфактуре были настоящие эксперты по сыроделию – французы, а также норвежцы и американцы. Иностранные гости дают высокую оценку белорусскому продукту и говорят, что они максимально соответствуют оригинальному маасдаму, пармезану, чеддеру и другим известным сортам.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

У вас какие-то свои фишки, изюминки, экзотика?