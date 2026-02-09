Сырный рай в Мядельском районе! Семья белорусов построила сыроварню и варит очень необычные виды – посмотрите

Мядельский район богат на агроусадьбы и гастрономический туризм. Мы отыскали сливочный рай и сырную долину. Но что особенно греет душу – это семейная мануфактура, где делают крафтовые сыры – 100% натурпродукт.
Мядельский район богат на агроусадьбы и гастрономический туризм. Мы отыскали сливочный рай и сырную долину. Но что особенно греет душу – это семейная мануфактура, где делают крафтовые сыры – 100% натурпродукт.
Александр Михаленок, сыровар:
Мы храним тайны семейной сыроварни, какие-то рецептуры, какие-то секреты. Бывает, ночью просыпаемся, по очереди переворачиваем сыры в рассоле.
Вкусная история началась с того, что семье Михаленок подарили козу. Так и разлились молочные реки. Хозяюшка попробовала делать сыры по YouTube-урокам, а затем загорелась так, что стала выпускницей российской школы сыроваров.
Спустя время подключился супруг и вдохновились сын с невесткой. Завели коз, построили сыроварню и стали принимать истинных гурманов.
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Мы в святая святых! Здесь все искусно, скрупулезно и технологично. Для каждого вида, а их более 40, своя рецептура и подход. Но абсолютно все готовится с настроением и большой любовью. Это секрет успеха.
Кстати, из 10 литров молока выходит всего 1 килограмм сыра.
Фишка Михаленков – твердые сорта с разной плесенью. Помимо довольных туристов, на домашней мануфактуре были настоящие эксперты по сыроделию – французы, а также норвежцы и американцы. Иностранные гости дают высокую оценку белорусскому продукту и говорят, что они максимально соответствуют оригинальному маасдаму, пармезану, чеддеру и другим известным сортам.
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
У вас какие-то свои фишки, изюминки, экзотика?
Александр Михаленок:
Это наш авторский сыр «Трио» – три цвета имеет на основе сока шпината, и, как в мраморном, оранжевый цвет придает аннато. Английская технология созревания сыра в крапивных листьях. Раньше так сохраняли сыр – оборачивали в листья крапивы. Придает легкий грибной вкус.
Среди эксклюзива – авторский «блэк дуглас» с чернилами каракатицы. По вкусу напоминает морепродукты. Черный цвет удивляет гостей. К слову, туристы могут заглянуть в окошко на сыроварне и погрузиться в процесс создания, ведь это целый мир.
Подробности смотрите в видео.