Лучший стол на Новый год! Как выбрать продукты – советы от диетологов
В Новый год семья традиционно собирается за праздничным столом. И это не просто набор блюд, а зашифрованное послание будущему, в котором каждая деталь отражает ожидания и надежды.
Встреча 2026 года под знаком Красной Огненной Лошади – тонкий способ наладить диалог с символом времени через еду, цвета и атмосферу дома. Кто-то готовит блюда сам, кто-то выбирает полуфабрикаты, есть и те, кто доверяют новогодний стол профессионалам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О вкусных тенденциях узнала Анастасия Близнюк.
Салаты и бутерброды, горячее и заливное. У каждой семьи свое меню. Диетологи советуют выбирать полезные продукты и заправки, отдавать предпочтение запеканию. А еще обязательно читать состав продуктов.
Наталья Комарова, заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:
Как правило, сейчас в составе продукта всегда указывается количество добавленного сахара. Чем меньше его, тем лучше. Если это мучные изделия, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия – я бы рекомендовала выбирать продукты, содержащие муку грубого помола, содержащие отруби либо клетчатку. Опять-таки, я бы рекомендовала избегать наличия в составе вредных пищевых добавок, таких как ароматизаторы, красители, консерванты, подсластители.
Готовились к праздничной ночи объекты общественного питания. Шеф-повара постараются удивить. Секреты в каждом блюде. У многих традиционно в меню оливье и селедкой под шубой. Однако даже эти блюда не обходятся без экспериментов.
Сергей Колесников, шеф-повар:
Салат оливье, так же как салат под шубой – это традиционные блюда, которое мы привыкли видеть на нашем новогоднем столе. У нас в ресторане мы немного его модернизировали, назовем это так, ушли немножко от традиционных рецептов наших мам и бабушек. В нашей интерпретации это будет огурец с чуть пикантной ноткой, с остринкой, которая будет дополнять наш салат некой пикантностью. Также мы будем использовать майонез с розмарином. И вместо традиционной колбасы, нашей любимой вареной докторской, мы будем использовать копченое домашнее бедро куриное. Коптим мы его сами в нашем ресторане, и получается довольно-таки домашняя история.
А чтобы вкус блюда запомнился надолго, есть у поваров и свои секреты. Картофель, например, лучше не отваривать, а запекать в духовке – это придаст ему особую текстуру. А замороженный горошек заметно выигрывает по вкусу консервированному.
Подробности в видео.