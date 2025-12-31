Лучший стол на Новый год! Как выбрать продукты – советы от диетологов

В Новый год семья традиционно собирается за праздничным столом. И это не просто набор блюд, а зашифрованное послание будущему, в котором каждая деталь отражает ожидания и надежды. Встреча 2026 года под знаком Красной Огненной Лошади – тонкий способ наладить диалог с символом времени через еду, цвета и атмосферу дома. Кто-то готовит блюда сам, кто-то выбирает полуфабрикаты, есть и те, кто доверяют новогодний стол профессионалам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О вкусных тенденциях узнала Анастасия Близнюк.

Салаты и бутерброды, горячее и заливное. У каждой семьи свое меню. Диетологи советуют выбирать полезные продукты и заправки, отдавать предпочтение запеканию. А еще обязательно читать состав продуктов.

Наталья Комарова, заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:

Как правило, сейчас в составе продукта всегда указывается количество добавленного сахара. Чем меньше его, тем лучше. Если это мучные изделия, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия – я бы рекомендовала выбирать продукты, содержащие муку грубого помола, содержащие отруби либо клетчатку. Опять-таки, я бы рекомендовала избегать наличия в составе вредных пищевых добавок, таких как ароматизаторы, красители, консерванты, подсластители. Готовились к праздничной ночи объекты общественного питания. Шеф-повара постараются удивить. Секреты в каждом блюде. У многих традиционно в меню оливье и селедкой под шубой. Однако даже эти блюда не обходятся без экспериментов.