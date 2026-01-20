Что такое солодуха и как её готовить? Рассказываем про семежевскую народную кухню

Немало любителей самобытных традиций собрал агрогородок Семежево Копыльского района, где в 30-й раз прошел народный обряд «Цари». Этот старинный обычай берет свое начало в XVIII веке, когда в окрестностях располагались войска царской армии. В канун Нового года солдаты, офицеры развлекали крестьян, а те в свою очередь благодарили их угощениями. После ухода войск из деревни жители начали продолжать этот обычай. О возрождении традиций и том, как колядуют царские особы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Вот так ярко, шумно и самобытно агрогородок Семежево завершает череду новогодних праздников. Каждую зиму в канун старого Нового года этот небольшой, но очень колоритный уголок Беларуси превращается в огромную театральную площадку. Традиционно увидеть и поучаствовать в уникальном представлении желают сотни любителей фольклора. Вот и на этот раз Семежево собрал гостей со всей страны.

«Колядные цари» ежегодно проходят на Шчодры вечар или Шчодрец. Он завершает первую часть Святок и имеет множество традиций. Свое название торжество получило благодаря шумным гуляньям с щедрыми застольями, которые повсеместно устраивали в старину. Считалось, что чем богаче стол, тем благополучнее сложится текущий год. На Руси Шчодры вечар был одним из самых хлебосольных праздников. Готовится к нему начинали с раннего утра. Хозяйки варили кашу из цельных зерен пшеницы, пекли блины и пироги, а также всей семьей лепили вареники. В Семежево эти традиции сберегли, а потому гостей обряда всегда угощают вкусными яствами. Только на колядном фесте можно продегустировать семежевскую народную кухню, рецепты которой передавались жителями этого агрогородка из поколения в поколение. Сегодня их бережно возрождают и знакомят с необычными блюдами и напитками приезжих гостей.

Юлия Стрелкина, заведующая Семежевским домом культуры и досуга:

Например, какое блюдо солодуха? Что вы подразумеваете под солодухой? Какое-то спиртное, правда? Нет, я вас разочарую. Это теперь, можно сказать, смузи. Это когда раньше наши бабушки, дедушки сушили яблоки, груши, сливы. Потом делали ржаное тесто, чуть закисливали. Туда это все разминали, добавляли эти сушеные фрукты. Это все настаивалось, стояло и получалось, как теперешний смузи, то есть солодуха местная. Шли в поле, брали с собой. Детям оставляли кушать.

Потом еще здесь такой рецепт – бульба з макам. Пирог с маком, картофельный пирог. То есть бралась картошка, делалось из нее пюре. Можно было чуть-чуть молока, но не зажаривалось в этом случае. Мяли мак с сахаром – слой картошки, слой мака, слой картошки, слой мака. Кто богаче – естественно, у того побольше слои мака. Блюдо, я хочу сказать, очень вкусное. Потом очень мне еще понравился бурачный квас. Читаю рецепт, там бураки, лещ, сушеные грибы. Я говорю своей заведующей: «Татьяна Владимировна, тут, наверное, какая-то ошибка – бураки, грибы и лещ. Такого быть не может». Нет, может быть. Оказывается, это очень вкусно и свежо. Такие несколько блюд, которые вы никогда не видели, не встречали и не слышали.