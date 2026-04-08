В пункте пропуска «Гудогай» мужчина скрыл от таможенного оформления 53 тыс. евро

Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело за незаконное перемещение через границу крупной суммы наличных. Валюту обнаружили у пассажира международного поезда «Калининград-Адлер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60-летний мужчина следовал через пункт пропуска «Гудогай». Во время устного опроса он уверял инспекторов, что наличные деньги не перемещает.

Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:

При таможенном контроле в кармане куртки, находившейся на полке купе вагона, было обнаружено свыше 53 тысяч евро и более 6 тысяч российских рублей. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Таможня напоминает: суммы, превышающие эквивалент 10 тысяч долларов США, подлежат обязательному декларированию. А незаконное перемещение свыше 30 тысяч долларов уже влечет уголовную ответственность. Контроль на границе остается жестким, а ответственность за нарушение закона – неизбежной.