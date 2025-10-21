Каравай два метра в высоту – кондитер рассказал за что удостоен медали «За трудовые заслуги»

Люди, преданные своему делу. Чей труд вносит реальный вклад в укрепление нашей страны. Работники различных сфер в 2025 году были удостоены высокой награды за трудовые заслуги. Аграрии и медики, строители и учителя. В списке награжденных есть также представители Минской области. Истории тех, кто своим личным примером и трудом доказывает, что сила Беларуси в людях, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обслуживает 28 станков с программным управлением – лучший в Беларуси наладчик станков рассказал о своей работе Артем Соболь – специалист «Борисовхлебпрома». В копилке его работ свыше сотни кулинарных произведений.

Артем Соболь, кондитер 5 разряда филиала «Борисовхлебпром»:

Я изначально знал, что хочу – повар, пекарь, кондитер. Я уже с детства выпекал печенье и готовил дома сам уже. Поступил изначально в наш колледж на повара. Проходил практику и увидел, как кондитеры все это шедеврально делают. Влюбился в это и перешел кондитером. Мне только дай тему, дальше я уже сам знаю, что мне необходимо. Я все рисую уже в голове. Иногда могу ночью спать и просунуться от того, что надо вот это сделать. Где-то интернет, где-то какие-то мастер-классы подсмотрю, где-то сам дорабатываю что-нибудь. Обычные торты мастер не жалует. Букеты из зефира, каравай два метра в высоту, сахарные десерты на любой вкус. За свой труд сладкий и кропотливый талантливый кондитер был удостоен высокой награды – медаль «За трудовые заслуги».

Артем Соболь:

Медаль мне вручали, но все равно я благодарен хлебозаводу за возможность прийти к этой медали, проявить себя. Грамот у меня много и медали есть за конкурсы и выставки. Но вот эта самая важная медаль, награда. Каждый заказ – отдельная история. Уникальные рецептуры и сочетания компонентов. Создание десертов его руками сравнивать можно разве что с написанием картины – такая же творческая отдача. Только вместо кисточки и краски, хотя бывает и с ними тоже, мастика и сливочный крем.