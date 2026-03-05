Появилась почти за две тысячи лет до нашей эры – рассказываем историю создания пиццы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
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Новый столичный музей предлагает удивительное путешествие в историю создания ароматной пиццы. Начнем мы с глубокой древности. Протопицца, так шутя ее называют ученые, появилась почти за две тысячи лет до нашей эры.
Ирина Масленченко, экскурсовод:
Добро пожаловать в место, где зарождается протопицца. Все начинается с муки. Человек брал древнейшее зерно полбы, клал на плоский камень, брал камень поменьше и начинал растирать в пыль, тем самым превращая полбу в муку. Далее, конечно, технология усовершенствовалась – человек придумал зернотерку. Здесь у нас представлен такой вариант, который состоял из двух плоских, очень тяжелых камней, между которыми закладывали зерна полбы. Была такая интересная конструкция. Держались одной рукой, а второй раскручивали камни круговыми движениями, тем самым растирая зерна полбы.
В этой зоне можно даже продегустировать аналог древней лепешки. Рецепты были разными. В Египте за тысячу лет до нашей эры пекли один из первых хлебов на дрожжах – воздушный и питательный. В Месопотамии лепешки щедро сдабривали луком и пряными травами. Греки усовершенствовали блюдо. Их плакус – это лепешки, политые оливковым маслом с чесноком, луком и душистыми специями. Теперь вернемся в настоящее. Посетим секретную лабораторию, где сегодня создают произведения кулинарного искусства.
Ирина Масленченко:
В этой комнате у нас представлены различные образцы муки. Для римской пиццы нам нужна сильная мука. Сила муки зависит от количества белка. Для примера, у меня есть две банки с мукой – мука пшеничная сорт высший и мука для неаполитанской пиццы. В муке пшеничной у нас 10 грамм белка на 100 грамм продукта, в муке для неаполитанской пиццы 13 грамм белка на 100 грамм продукта. Мука, в которой находится 12,5 грамм белка и выше, считается сильной. Еще одним важным показателем при выборе муки, является помол. Нам очень важно выбирать муку с мелким помолом. Иногда на муке пишут степень помола 00 – это самый мелкий помол. Это идеальная мука для нашей пиццы.
Подробности в видео.