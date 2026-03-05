Появилась почти за две тысячи лет до нашей эры – рассказываем историю создания пиццы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. На протяжении 60 лет сюда приходят семьями – побывали в легендарном кинотеатре «Пионер» Новый столичный музей предлагает удивительное путешествие в историю создания ароматной пиццы. Начнем мы с глубокой древности. Протопицца, так шутя ее называют ученые, появилась почти за две тысячи лет до нашей эры.

Ирина Масленченко, экскурсовод:

Добро пожаловать в место, где зарождается протопицца. Все начинается с муки. Человек брал древнейшее зерно полбы, клал на плоский камень, брал камень поменьше и начинал растирать в пыль, тем самым превращая полбу в муку. Далее, конечно, технология усовершенствовалась – человек придумал зернотерку. Здесь у нас представлен такой вариант, который состоял из двух плоских, очень тяжелых камней, между которыми закладывали зерна полбы. Была такая интересная конструкция. Держались одной рукой, а второй раскручивали камни круговыми движениями, тем самым растирая зерна полбы. В этой зоне можно даже продегустировать аналог древней лепешки. Рецепты были разными. В Египте за тысячу лет до нашей эры пекли один из первых хлебов на дрожжах – воздушный и питательный. В Месопотамии лепешки щедро сдабривали луком и пряными травами. Греки усовершенствовали блюдо. Их плакус – это лепешки, политые оливковым маслом с чесноком, луком и душистыми специями. Теперь вернемся в настоящее. Посетим секретную лабораторию, где сегодня создают произведения кулинарного искусства.