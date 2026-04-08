В Литве растет уровень потребления наркотиков среди молодежи

По данным литовских властей, в 2025 году в крупных городах Литвы резко выросло употребление кокаина, особенно по выходным и среди молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший уровень наркопотребления зафиксирован в Каунасе (около 500 миллиграммов запрещенных веществ на тысячу горожан в канализации), за ним следуют Вильнюс и Клайпеда. Каунас вошел в топ-20 европейских городов с самым высоким уровнем наркопотребления. Правоохранители отмечают рост передозировок и преступлений, а местные власти признают, что ситуация ухудшается и переломить тенденцию не удается.