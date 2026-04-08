Прямой эфир

Ближний Восток ожидает «золотой век» – Трамп

08 апреля 2026 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ближний Восток ожидает «золотой век» – Трамп-0

Потенциально Ближний Восток может перейти в период «золотого века». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

По словам главы Белого дома, день объявления о двухнедельной остановке огня Вашингтоном и Тегераном является важным для всего мирового сообщества. Тегеран, как указал Трамп, может запустить процесс восстановления, а для Ближнего Востока может наступить «золотой век».

Американская сторона поможет «разобраться» со скоплением кораблей в водах Ормузского пролива, сообщил американский лидер.

ФСБ РФ задержала агента украинских спецслужб, передававшую сведения о ПВО

Фото: Pinterest
 

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Французские водители вышли на протест против повышения цен на топливо
08 апреля 2026 08:03

Французские водители вышли на протест против повышения цен на топливо

Переговоры США и Ирана об окончательном прекращении войны должны начаться 10 апреля
08 апреля 2026 07:52

Переговоры США и Ирана об окончательном прекращении войны должны начаться 10 апреля

ФСБ РФ задержала агента украинских спецслужб, передававшую сведения о ПВО
08 апреля 2026 07:36

ФСБ РФ задержала агента украинских спецслужб, передававшую сведения о ПВО