Ближний Восток ожидает «золотой век» – Трамп

Потенциально Ближний Восток может перейти в период «золотого века». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

По словам главы Белого дома, день объявления о двухнедельной остановке огня Вашингтоном и Тегераном является важным для всего мирового сообщества. Тегеран, как указал Трамп, может запустить процесс восстановления, а для Ближнего Востока может наступить «золотой век».

Американская сторона поможет «разобраться» со скоплением кораблей в водах Ормузского пролива, сообщил американский лидер.

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