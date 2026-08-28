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Новости по тегу #Драгоценности

Дерзкое ограбление в Австрии: двое мужчин украли из музея шедевр за $4,3 млн
28 августа 2026 08:54

Дерзкое ограбление в Австрии: двое мужчин украли из музея шедевр за $4,3 млн

Грани совершенства – на ювелирном заводе «Кристалл» производят 20 тыс. карат бриллиантов в год
08 марта 2025 17:13

Грани совершенства – на ювелирном заводе «Кристалл» производят 20 тыс. карат бриллиантов в год

Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум
22 октября 2024 06:40

Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

Цена золота в мире обновила исторический максимум
17 июля 2024 10:02

Цена золота в мире обновила исторический максимум

Стоимость золота превысила $2100 за унцию
04 декабря 2023 13:27

Стоимость золота превысила $2100 за унцию

Мировые цены на бриллианты стремительно падают! И вот почему так происходит
20 сентября 2023 14:36

Мировые цены на бриллианты стремительно падают! И вот почему так происходит

Страны G7 планируют ввести ограничение на экспорт российских алмазов
18 мая 2023 11:33

Страны G7 планируют ввести ограничение на экспорт российских алмазов

Самый большой в мире рубин представили в Гонконге
20 апреля 2023 09:43

Самый большой в мире рубин представили в Гонконге

В Беларуси будут продавать золотые слитки собственного производства
23 ноября 2022 16:06

В Беларуси будут продавать золотые слитки собственного производства

Пара отмечала годовщину свадьбы и нашла коричневый бриллиант весом 1,9 карата
21 ноября 2022 10:15

Пара отмечала годовщину свадьбы и нашла коричневый бриллиант весом 1,9 карата

Крупнейший жёлтый бриллиант «Золотая канарейка» отправится в мировое турне
20 октября 2022 07:26

Крупнейший жёлтый бриллиант «Золотая канарейка» отправится в мировое турне

В Беларуси изменились цены на драгметаллы. За сколько сейчас их покупают?
10 мая 2022 16:05

В Беларуси изменились цены на драгметаллы. За сколько сейчас их покупают?