Новости по тегу #Драгоценности

Похищено колье c 673 бриллиантами, принадлежавшее египетской королеве Назли Сабри.
В 2025 году мастерам удалось раскрыть потенциал черных бриллиантов – для них придумали авторскую форму огранки «Юла». В помощь специалистам – новое лазерное оборудование.
Согласно прогнозам, к началу 2025 года котировки этого металла вырастут почти до 3 тысяч долларов.
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