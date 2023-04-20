Самый большой в мире рубин представили в Гонконге
Новости Китая. Самый большой в мире рубин представили в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вскоре его продадут на торгах, но пока камнем еще можно полюбоваться. Нашли его в июле прошлого года в Мозамбике. А весил он изначально больше 100 каратов. Правда, после огранки от рубина едва осталась половина. Тем не менее выручить за камень планируют более 30 миллионов долларов.
Уни Ким, сотрудница аукционного дома:
Цвет, насыщенность, прозрачность и другие качества, присущие рубинам, превратили этот камень в великолепное и прекрасное произведение искусства.
Пока ценовой рекорд принадлежит бирманскому рубину. За него отдали около 30 миллионов долларов. Правда, тот камень был небольшим. Страшно предположить, какой же будет финальная стоимость этого рубина, ведь он в два раза тяжелее. Узнать это можно уже 8 июня. А до этого рубин увидят в Тайбэе, Сингапуре, Женеве и Дубае. Только потом он отправится в Нью-Йорк, где и будет продан.