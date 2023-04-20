Прямой эфир

Самый большой в мире рубин представили в Гонконге

20 апреля 2023 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Самый большой в мире рубин представили в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вскоре его продадут на торгах, но пока камнем еще можно полюбоваться. Нашли его в июле прошлого года в Мозамбике. А весил он изначально больше 100 каратов. Правда, после огранки от рубина едва осталась половина. Тем не менее выручить за камень планируют более 30 миллионов долларов.

Самый большой в мире рубин представили в Гонконге-1

Уни Ким, сотрудница аукционного дома:
Цвет, насыщенность, прозрачность и другие качества, присущие рубинам, превратили этот камень в великолепное и прекрасное произведение искусства.

Самый большой в мире рубин представили в Гонконге-4

Пока ценовой рекорд принадлежит бирманскому рубину. За него отдали около 30 миллионов долларов. Правда, тот камень был небольшим. Страшно предположить, какой же будет финальная стоимость этого рубина, ведь он в два раза тяжелее. Узнать это можно уже 8 июня. А до этого рубин увидят в Тайбэе, Сингапуре, Женеве и Дубае. Только потом он отправится в Нью-Йорк, где и будет продан.

# Драгоценности # Новости Китая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Перу обнаружили древнюю ванну инков, которой более 500 лет
20 апреля 2023 09:35

В Перу обнаружили древнюю ванну инков, которой более 500 лет

Словно живые. Филиппинец создает реалистичные игрушки по фотографиям питомцев
20 апреля 2023 09:32

Словно живые. Филиппинец создает реалистичные игрушки по фотографиям питомцев

FT: в ЕС заявили, что с санкциями против России покончено
20 апреля 2023 09:28

FT: в ЕС заявили, что с санкциями против России покончено