Новости Китая. Самый большой в мире рубин представили в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вскоре его продадут на торгах, но пока камнем еще можно полюбоваться. Нашли его в июле прошлого года в Мозамбике. А весил он изначально больше 100 каратов. Правда, после огранки от рубина едва осталась половина. Тем не менее выручить за камень планируют более 30 миллионов долларов.

Уни Ким, сотрудница аукционного дома:

Цвет, насыщенность, прозрачность и другие качества, присущие рубинам, превратили этот камень в великолепное и прекрасное произведение искусства.