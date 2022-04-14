Белорусы смогут дороже сдавать драгметаллы. Сколько можно получить за грамм золота?

Новости Беларуси. С 14 апреля белорусы смогут дороже сдавать драгметаллы. Минфин повысил цены скупки золота, серебра и платины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь за грамм золота 750-й пробы можно выручить 125 рублей – на 18 рублей больше, чем раньше.