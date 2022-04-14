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Белорусы смогут дороже сдавать драгметаллы. Сколько можно получить за грамм золота?

14 апреля 2022 14:49
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Новости Беларуси. С 14 апреля белорусы смогут дороже сдавать драгметаллы. Минфин повысил цены скупки золота, серебра и платины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы смогут дороже сдавать драгметаллы. Сколько можно получить за грамм золота?-1

Теперь за грамм золота 750-й пробы можно выручить 125 рублей – на 18 рублей больше, чем раньше.

О других новостях экономики за 14 апреля читайте здесь.

# Драгоценности # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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