Стоимость золота превысила $2100 за унцию

Цена на золото подскочила до нового максимума выше 2100 долларов за тройскую унцию, поднявишсь на 0,85%. Рост начался сразу после публикации американской статистики по экономике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Как ожидают аналитики, ФРС (Федеральная резервная система) США сохранит процентную ставку на уровне 5,25-5,5%.

Также в ближайшем времени будут обнародованы данные по безработице, что может повлиять на дальнейшую динамику стоимости золота. Специалисты предполагают, что на фоне возможной рецессии золото продолжит расти.